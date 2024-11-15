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Майк Тайсон побився з Джейком Полом під час зважування

15 листопада 2024 10:01
Станіслав Костюк - Редактор
Майк Тайсон ударив Джейка Пола на церемонії зважування
Майк Тайсон перед інцидентом. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn
Станіслав Костюк - Редактор

До початку боксерського поєдинку Майка Тайсона з Джейком Полом залишилося менш як доба. Суперники пройшли процедуру зважування, яка не обійшлася без скандалу.

"Залізний Майк" вдарив майбутнього супротивника по обличчю, повідомляє портал Новини.LIVE.

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За добу до бою Джейка Пола з Майком Тайсоном суперники взяли участь у традиційній процедурі зважування. Молодий шоумен поводився зухвало та агресивно, колишній чемпіон світу з боксу відреагував на це у своєму стилі.

За що Тайсон ударив Пола

Із самого початку заходу 27-річний блогер робив усе, щоб привернути увагу журналістів та шанувальників. Джейк Пол грубо поводився щодо "Залізного Майка", ображав самого боксера та його команду. Якоїсь миті він почав скакати рачки, потім підбіг до Тайсона і наступив йому на ногу.

Майк Тайсон і Джейк Пол
Тайсон завдав першого удару супернику. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Майк відреагував миттєво і дав супернику ляпас, від якого Джейк Пол ледь не втратив рівновагу. Справа могла б закінчитися бійкою, але майбутніх супротивників швидко розняли. Градус протистояння на рингу обіцяє бути високим.

Джейк Пол
Джейк Пол під час церемонії. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Бій Джейка Пола та Майка Тайсона пройде в ніч із 15 на 16 листопада у США. Він розпочнеться орієнтовно о 04:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, вже відома кількість глядачів, які відвідають бій Джейк Пол — Майк Тайсон.

Легендарний боксер Рой Джонс поділився прогнозом на поєдинок за участю Тайсона та статі.

спорт бокс Майк Тайсон Джейк Пол Бій Майк Тайсон — Джейк Пол

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