Майк Тайсон ударив Джейка Пола на церемонії зважування

Майк Тайсон побився з Джейком Полом під час зважування
До початку боксерського поєдинку Майка Тайсона з Джейком Полом залишилося менш як доба. Суперники пройшли процедуру зважування, яка не обійшлася без скандалу.
"Залізний Майк" вдарив майбутнього супротивника по обличчю, повідомляє портал Новини.LIVE.
За добу до бою Джейка Пола з Майком Тайсоном суперники взяли участь у традиційній процедурі зважування. Молодий шоумен поводився зухвало та агресивно, колишній чемпіон світу з боксу відреагував на це у своєму стилі.
Seems like the reason Mike Tyson slapped Jake Paul is because he stepped on his foot- Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2024
🎥 @MostVpromotions #Boxing #PaulTyson pic.twitter.com/so9AQdL4V8
За що Тайсон ударив Пола
Із самого початку заходу 27-річний блогер робив усе, щоб привернути увагу журналістів та шанувальників. Джейк Пол грубо поводився щодо "Залізного Майка", ображав самого боксера та його команду. Якоїсь миті він почав скакати рачки, потім підбіг до Тайсона і наступив йому на ногу.
Майк відреагував миттєво і дав супернику ляпас, від якого Джейк Пол ледь не втратив рівновагу. Справа могла б закінчитися бійкою, але майбутніх супротивників швидко розняли. Градус протистояння на рингу обіцяє бути високим.
Бій Джейка Пола та Майка Тайсона пройде в ніч із 15 на 16 листопада у США. Він розпочнеться орієнтовно о 04:00 ранку за київським часом.
Нагадаємо, вже відома кількість глядачів, які відвідають бій Джейк Пол — Майк Тайсон.
Легендарний боксер Рой Джонс поділився прогнозом на поєдинок за участю Тайсона та статі.
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