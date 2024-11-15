Майк Тайсон ударив Джейка Пола на церемонії зважування

Майк Тайсон перед інцидентом. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

До початку боксерського поєдинку Майка Тайсона з Джейком Полом залишилося менш як доба. Суперники пройшли процедуру зважування, яка не обійшлася без скандалу.

"Залізний Майк" вдарив майбутнього супротивника по обличчю, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

За добу до бою Джейка Пола з Майком Тайсоном суперники взяли участь у традиційній процедурі зважування. Молодий шоумен поводився зухвало та агресивно, колишній чемпіон світу з боксу відреагував на це у своєму стилі.

Seems like the reason Mike Tyson slapped Jake Paul is because he stepped on his foot



🎥 @MostVpromotions #Boxing #PaulTyson pic.twitter.com/so9AQdL4V8 - Championship Rounds (@ChampRDS) November 15, 2024

За що Тайсон ударив Пола

Із самого початку заходу 27-річний блогер робив усе, щоб привернути увагу журналістів та шанувальників. Джейк Пол грубо поводився щодо "Залізного Майка", ображав самого боксера та його команду. Якоїсь миті він почав скакати рачки, потім підбіг до Тайсона і наступив йому на ногу.

Тайсон завдав першого удару супернику. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Майк відреагував миттєво і дав супернику ляпас, від якого Джейк Пол ледь не втратив рівновагу. Справа могла б закінчитися бійкою, але майбутніх супротивників швидко розняли. Градус протистояння на рингу обіцяє бути високим.

Джейк Пол під час церемонії. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Бій Джейка Пола та Майка Тайсона пройде в ніч із 15 на 16 листопада у США. Він розпочнеться орієнтовно о 04:00 ранку за київським часом.

Нагадаємо, вже відома кількість глядачів, які відвідають бій Джейк Пол — Майк Тайсон.

Легендарний боксер Рой Джонс поділився прогнозом на поєдинок за участю Тайсона та статі.