Джейк Пол переміг у бою з Майком Тайсоном — деталі

Джейк Пол перед поєдинком. Фото: Reuters/Kevin Jairaj-Imagn

Легендарний боксер Майк Тайсон знову вийшов на ринг. Проте у колишнього чемпіона світу не вийшло тріумфального повернення.

Джейк Пол переміг 58-річного Майка Тайсона у 8-раундовому поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У ніч із 15 на 16 листопада у Техасі, США, пройшов вечір боксу. У головному бою на рингу зустрілися колишній чемпіон світу та рекордсмен Майк Тайсон та відомий шоумен та блогер Джейк Пол.

Як пройшов бій Тайсона та Пола

Несподіванки у цьому протистоянні не сталося. Усі вісім раундів 58-річний Тайсон провів доволі статично. "Залізний Майк" лише декілька разів зміг дістати свого 27-річного суперника. Джейк активно боксував, хоча часто опускав руки. Однак йому вдалось провести кілька точних атак.

В результаті судді зафіксували беззаперечну перемогу Джейка Пола з рахунком 80-72, 79-73, 79-73. Шоумен вклонився супернику, подякував йому за честь разом стояти на рингу та адресував зворушливу переможну промову своїй родині та всій Америці. Майк Тайсон виступив у звичному стилі та повторив, що його не хвилює думка вболівальників. Також він кинув виклик Логану Полу.

Нагадаємо, перед боєм Майка Тайсона та Джейком Полом стався скандальний інцидент.