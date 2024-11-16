Джейк Пол и Майк Тайсон изменили свою риторику после боя

Тайсон и Пол прокомментировали результат поединка
В Арлингтоне, США состоялось большое боксерское шоу. На нем 27-летний Джейк Пол победил единогласным решением судей 58-летнего Майка Тайсона.
После боя оба боксера прокомментировали результат поединка, сообщил портал Новини.LIVE.
Слова боксеров после боя
После боя Джейк назвал Тайсона легендой и величайшим в своем деле.
Блогер отметил, что восхищается Тайсоном и считает его иконой, благодаря которой современные бои стали возможны.
Пол добавил, что для него было честью сразиться с таким соперником, и признал, что поединок оказался тяжелым, как он и ожидал.
Тайсон после боя заявил, что ничего не собирался никому доказывать и остался доволен результатом.
"Я доволен. Я знал, что Пол — сильный боец и отлично подготовится. Я ничего никому не хотел доказывать, только самому себе. Рад, что все еще способен на многое", — рассказал Тайсон.
Напомним, после боя Джейк Пол поцеловал свою девушку, которая является призером Олимпийских игр.
Топовый боксер Теренс Кроуфорд сравнил Тайсона с мусором из-за боя против Пола.
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