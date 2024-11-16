Теренс Кроуфорд назвал Майка Тайсона переоцененным после поражения

Джейк Пол и Майк Тайсон. Фото: "Нетфликс"

В Арлингтоне, США прошел поединок 27-летнего Джейка Пола и 58-летнего Майка Тайсона. Молодой блогер уверенно выиграл.

После боя чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд в Twitter раскритиковал Тайсона.

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Кроуфорд считает Тайсона переоцененным

По словам Кроуфорда, он любит Тайсона, но сейчас 58-летнюю легенду бокса переоценивают.

Теренс считает, что в поединке против Пола Майк выглядел очень плохо. К тому же он не понимает, как можно было выступить настолько плохо, несмотря на очень длительную подготовку.

"Я люблю Майка Тайсона, но ему приписывают слишком много заслуг. Он выглядел как мусор — тренироваться так долго и за весь бой нанести всего 97 ударов — это безумие. Я просто рад, что он не получил травму", — написал Кроуфорд.

Джейк Пол выиграл 11 поединков, семь досрочно, и потерпел единственное поражение от родного брата Тайсона Фьюри Томми.

Тайсон потерпел свое седьмое поражение в карьере, но до этого выиграл 50 боев, из которых 44 нокаутом.

Напомним, ранее легендарный боксер Майк Тайсон напал на Джейка Пола на взвешивании.

Также ранее стало известно, что Тайсон и Пол заработают 60 млн долларов на двоих.