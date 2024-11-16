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Один з найкращих боксерів P4P порівняв виступ Тайсона зі сміттям

16 листопада 2024 10:28
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Теренс Кроуфорд назвав Майка Тайсона переоціненим після поразки
Джейк Пол та Майк Тайсон. Фото: "Нетфлікс"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Арлінгтоні, США пройшов поєдинок 27-річного Джейка Пола та 58-річного Майка Тайсона. Молодий блогер упевнено виграв.

Після бою чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд у Twitter розкритикував Тайсона.

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За словами Кроуфорда, він любить Тайсона, але зараз 58-річну легенду боксу переоцінюють.

Теренс вважає, що у поєдинку проти Пола Майк виглядав дуже погано. До того ж він не розуміє, як можна було виступити настільки погано, незважаючи на тривалу підготовку.

"Я люблю Майка Тайсона, але йому приписують дуже багато заслуг. Він виглядав як сміття — тренуватися так довго і за весь бій завдати всього 97 ударів — це божевілля. Я просто радий, що він не отримав травми", — написав Кроуфорд.

Джейк Пол виграв 11 поєдинків, сім достроково, і зазнав єдиної поразки від рідного брата Тайсона Ф'юрі Томмі.

Тайсон зазнав своєї сьомої поразки в кар'єрі, але до цього виграв 50 боїв, з яких 44 нокаутом.

Нагадаємо, раніше легендарний боксер Майк Тайсон напав на Джейка Пола на зважуванні.

Також раніше стало відомо, що Тайсон та Пол зароблять 60 млн доларів на двох.

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