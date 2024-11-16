Теренс Кроуфорд назвав Майка Тайсона переоціненим після поразки

Один з найкращих боксерів P4P порівняв виступ Тайсона зі сміттям
В Арлінгтоні, США пройшов поєдинок 27-річного Джейка Пола та 58-річного Майка Тайсона. Молодий блогер упевнено виграв.
Після бою чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд у Twitter розкритикував Тайсона.
A ringside look at #PaulTyson 👀 pic.twitter.com/WZlzvJ7gKX— Netflix (@netflix) November 16, 2024
Кроуфорд вважає Тайсона переоціненим
За словами Кроуфорда, він любить Тайсона, але зараз 58-річну легенду боксу переоцінюють.
Теренс вважає, що у поєдинку проти Пола Майк виглядав дуже погано. До того ж він не розуміє, як можна було виступити настільки погано, незважаючи на тривалу підготовку.
"Я люблю Майка Тайсона, але йому приписують дуже багато заслуг. Він виглядав як сміття — тренуватися так довго і за весь бій завдати всього 97 ударів — це божевілля. Я просто радий, що він не отримав травми", — написав Кроуфорд.
Джейк Пол виграв 11 поєдинків, сім достроково, і зазнав єдиної поразки від рідного брата Тайсона Ф'юрі Томмі.
Тайсон зазнав своєї сьомої поразки в кар'єрі, але до цього виграв 50 боїв, з яких 44 нокаутом.
Нагадаємо, раніше легендарний боксер Майк Тайсон напав на Джейка Пола на зважуванні.
Також раніше стало відомо, що Тайсон та Пол зароблять 60 млн доларів на двох.
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