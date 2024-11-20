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Усик выполнил обещание и заплатил Хижняку за медаль Олимпиады

20 ноября 2024 17:09
Станислав Костюк - Редактор
Усик и Хижняк опубликовали совместное видео и поговорили о деньгах
Александр Хижняк и Александр Усик. Фото: instagram.com/rt__pay/
Станислав Костюк - Редактор

Украинский боксер Александр Усик сдержал слово и заплатил большую сумму своему коллеге и тезке Александру Хижняку. Олимпийский чемпион Парижа получил 100 тысяч долларов.

Хижняк стал лауреатом специальной премии, которую основал Усик, сообщает сервис Ready to Pay

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Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик перед началом Олимпиады-2024 объявил, что его фонд заплатит по 100 тысяч евро каждому украинскому боксеру, который сможет завоевать в Париже медаль. Условие выполнил только Александр Хижняк, который стал золотым олимпийским чемпионом в весовой категории до 8 кг. 

Александр Усик и Александр Хижняк
Общий снимок олимпийских чемпионов. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик заплатил Хижняку 

Обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе выплатил Александру Хижняку денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги были зачислены на карту Ready To Pay — это сервис, который создала компания Усика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Призер Парижа получил не только деньги, но и благодарность за то, что сумел вступить в клуб олимпийских чемпионов из Украины. Усик посоветовал Хижняку продолжать тренироваться и сражаться на ринге с той же энергией. 

Напомним, Александр Усик адресовал новое послание Тайсону Фьюри, с которым в декабре проведет еще один поединок. 

Майк Тайсон и Джейк Пол прокомментировали результат своего выставочного боя, победителем которого оказался шоумен. 

спорт Александр Усик Александр Хижняк бокс Олимпиада-2024

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