Усик и Хижняк опубликовали совместное видео и поговорили о деньгах

Александр Хижняк и Александр Усик. Фото: instagram.com/rt__pay/

Украинский боксер Александр Усик сдержал слово и заплатил большую сумму своему коллеге и тезке Александру Хижняку. Олимпийский чемпион Парижа получил 100 тысяч долларов.

Хижняк стал лауреатом специальной премии, которую основал Усик, сообщает сервис Ready to Pay.

Читайте также:

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик перед началом Олимпиады-2024 объявил, что его фонд заплатит по 100 тысяч евро каждому украинскому боксеру, который сможет завоевать в Париже медаль. Условие выполнил только Александр Хижняк, который стал золотым олимпийским чемпионом в весовой категории до 8 кг.

Общий снимок олимпийских чемпионов. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик заплатил Хижняку

Обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе выплатил Александру Хижняку денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги были зачислены на карту Ready To Pay — это сервис, который создала компания Усика.

Призер Парижа получил не только деньги, но и благодарность за то, что сумел вступить в клуб олимпийских чемпионов из Украины. Усик посоветовал Хижняку продолжать тренироваться и сражаться на ринге с той же энергией.

Напомним, Александр Усик адресовал новое послание Тайсону Фьюри, с которым в декабре проведет еще один поединок.

Майк Тайсон и Джейк Пол прокомментировали результат своего выставочного боя, победителем которого оказался шоумен.