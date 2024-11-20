Усик и Хижняк опубликовали совместное видео и поговорили о деньгах

Усик выполнил обещание и заплатил Хижняку за медаль Олимпиады
Украинский боксер Александр Усик сдержал слово и заплатил большую сумму своему коллеге и тезке Александру Хижняку. Олимпийский чемпион Парижа получил 100 тысяч долларов.
Хижняк стал лауреатом специальной премии, которую основал Усик, сообщает сервис Ready to Pay.
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик перед началом Олимпиады-2024 объявил, что его фонд заплатит по 100 тысяч евро каждому украинскому боксеру, который сможет завоевать в Париже медаль. Условие выполнил только Александр Хижняк, который стал золотым олимпийским чемпионом в весовой категории до 8 кг.
Усик заплатил Хижняку
Обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе выплатил Александру Хижняку денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги были зачислены на карту Ready To Pay — это сервис, который создала компания Усика.
Призер Парижа получил не только деньги, но и благодарность за то, что сумел вступить в клуб олимпийских чемпионов из Украины. Усик посоветовал Хижняку продолжать тренироваться и сражаться на ринге с той же энергией.
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