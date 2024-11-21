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Названа стоимость платных трансляций на реванш Усик — Фьюри

21 ноября 2024 21:21
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Стоимость реванша Усик – Фьюри: цены на трансляции боя в разных странах
Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Саудовской Аравии 21 декабря состоится реванш между украинском объединенным чемпионом супертяжелого дивизиона Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. В мае боксер из Украины победил раздельным решением судей.

Журналист Майк Бенсон за месяц до боя назвал стоимость платных трансляций.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

За сколько денег можно увидеть реванш Усика и Фьюри

Глав Управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх стал инициатором поединка и договаривался о трансляторе.

Официально бой покажет европейская стриминговая платформа DAZN.

На территории Великобритании просмотр поединка составит 24,99 фунта стерлингов (1303,5 грн), а в США — 39,95 доллара (1649 грн).

В Украине DAZN покажет поединок по 884 грн за трансляцию.

Перед прошлыми своими боями команда Усика договаривалась, чтобы бой показала платформа MEGOGO бесплатно для украинцев, которые подписаны на нее. На этот раж ожидается такое же сотрудничество.

Напомним, в рамках подготовки к реваншу Усик станцевал с битой.

Организатор поединка купил самое солидное издание в мире профессионального бокса.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

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