Гонорари Усика та Ф'юрі за реванш: сума та пропорції виплат

За реванш з Ф'юрі Усик заробить понад 100 млн доларів
Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик 21 грудня проведе реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. У першому поєдинку українець переміг роздільним рішенням суддів.
Перед боєм портал The Sportster опублікував інформацію про гонорари боксерів.
Скільки зароблять Усик та Ф'юрі
Джерела розповіли, що Саудівська Аравія виділила на гонорарний фонд реваншу Усик — Ф'юрі 190 млн доларів.
Відповідно до контракту, гонорарний фонд розділять у пропорції 60% на 40% на користь українця. Зі 190 млн доларів Усик отримає 114 млн доларів, а Ф'юрі 76 млн доларів.
За перший бій Ф'юрі заробив 105 млн доларів, а Усик 45 мільйонів доларів.
За свою кар'єру у професійному боксі Усик виграв 22 бої, 14 нокаутом, і жодного разу не програв.
Ф'юрі у своїй кар'єрі 34 рази залишав ринг переможцем, 24 рази після нокаутів. При цьому він один раз програв і ще один бій звів до нічиєї.
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