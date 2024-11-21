Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow За реванш з Ф'юрі Усик заробить понад 100 млн доларів arrow

За реванш з Ф'юрі Усик заробить понад 100 млн доларів

21 листопада 2024 23:06
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Гонорари Усика та Ф'юрі за реванш: сума та пропорції виплат
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик 21 грудня проведе реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. У першому поєдинку українець переміг роздільним рішенням суддів.

Перед боєм портал The Sportster опублікував інформацію про гонорари боксерів.

Читайте також:
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Скільки зароблять Усик та Ф'юрі

Джерела розповіли, що Саудівська Аравія виділила на гонорарний фонд реваншу Усик — Ф'юрі 190 млн доларів.

Відповідно до контракту, гонорарний фонд розділять у пропорції 60% на 40% на користь українця. Зі 190 млн доларів Усик отримає 114 млн доларів, а Ф'юрі 76 млн доларів.

За перший бій Ф'юрі заробив 105 млн доларів, а Усик 45 мільйонів доларів.

За свою кар'єру у професійному боксі Усик виграв 22 бої, 14 нокаутом, і жодного разу не програв.

Ф'юрі у своїй кар'єрі 34 рази залишав ринг переможцем, 24 рази після нокаутів. При цьому він один раз програв і ще один бій звів до нічиєї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки коштуватимуть платні трансляції на реванш Усика та Ф'юрі 

Турки Аль аш-Шейх купив солідне видання у світі боксу.

Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі професійний бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:52 Внаслідок удару ЗСУ по Курщині поранено генерала КНДР, — WSJ

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

23:40 У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

23:31 В США розповіли, чи вплине удар по Дніпру на допомогу Україні

23:06 За реванш з Ф'юрі Усик заробить понад 100 млн доларів

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

23:06 Нардеп попередив про можливий удар росіян по Верховній Раді

22:41 Тихий пояснив реакцію Путіна на ракетні удари вглиб Росії

22:33 На Полтавщині чоловік відмовився взяти повістку — що вирішив суд

22:13 Зеленський відрагував на слова Путіна про ракетний удар по Дніпру

21:43 Росіяни влучили у три ТЕС під час останнього ракетного удару

23:52 Внаслідок удару ЗСУ по Курщині поранено генерала КНДР, — WSJ

23:40 У Пентагоні розповіли про міжконтинентальну ракету РФ

23:31 В США розповіли, чи вплине удар по Дніпру на допомогу Україні

23:06 За реванш з Ф'юрі Усик заробить понад 100 млн доларів

23:06 Нардеп попередив про можливий удар росіян по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

22:41 Тихий пояснив реакцію Путіна на ракетні удари вглиб Росії

22:33 На Полтавщині чоловік відмовився взяти повістку — що вирішив суд

22:13 Зеленський відрагував на слова Путіна про ракетний удар по Дніпру

21:43 Росіяни влучили у три ТЕС під час останнього ракетного удару

21:30 На Одещині військовий їздив з гранатою в машині — вирок суду

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Ексклюзив

17:37 Тисяча днів війни — дорога життя з Маріуполя до Одеси

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо