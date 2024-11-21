Гонорари Усика та Ф'юрі за реванш: сума та пропорції виплат

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик 21 грудня проведе реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. У першому поєдинку українець переміг роздільним рішенням суддів.

Перед боєм портал The Sportster опублікував інформацію про гонорари боксерів.

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Скільки зароблять Усик та Ф'юрі

Джерела розповіли, що Саудівська Аравія виділила на гонорарний фонд реваншу Усик — Ф'юрі 190 млн доларів.

Відповідно до контракту, гонорарний фонд розділять у пропорції 60% на 40% на користь українця. Зі 190 млн доларів Усик отримає 114 млн доларів, а Ф'юрі 76 млн доларів.

За перший бій Ф'юрі заробив 105 млн доларів, а Усик 45 мільйонів доларів.

За свою кар'єру у професійному боксі Усик виграв 22 бої, 14 нокаутом, і жодного разу не програв.

Ф'юрі у своїй кар'єрі 34 рази залишав ринг переможцем, 24 рази після нокаутів. При цьому він один раз програв і ще один бій звів до нічиєї.

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