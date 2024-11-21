Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow За реванш с Фьюри Усик заработает более 100 млн долларов arrow

За реванш с Фьюри Усик заработает более 100 млн долларов

21 ноября 2024 23:06
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Гонорары Усика и Фьюри за реванш: сумма и пропорции выплат
Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA Александр Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. В первом поединке украинец победил раздельным решением судей.

Перед боем портал The Sportster опубликовал информацию о гонорарах боксеров.

Читайте также:
Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик — Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Сколько заработают Усик и Фьюри

Источники рассказали, что Саудовская Аравия выделила на гонорарный фонд реванша Усик — Фьюри 190 млн долларов.

Согласно с контрактом, гонорарный фонд разделят в пропорции 60% на 40% в пользу украинца. Из 190 млн долларов Усик получит 114 млн долларов, а Фьюри 76 млн долларов.

За первый бой Фьюри заработал 105 млн долларов, а Усик 45 миллионов долларов.

За свою карьеру в профессиональном боксе Усик выиграл 22 боя, 14 нокаутом, и ни единого раза не проиграл.

Фьюри в своей карьере 34 раза покидал ринг победителем, 24 раза после нокаутов. При этом он один раз проиграл и еще один бой свел к ничьей.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить платные трансляции на реванш Усика и Фьюри.

Турки Аль аш-Шейх купил самое солидное издание в мире бокса.

Александр Усик бокс Тайсон Фьюри профессиональный бокс украинские боксеры Усик — Фьюри 2

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

23:40 В Пентагоне рассказали о межконтинентальной ракете РФ

23:31 В США рассказали, повлияет ли удар по Днепру на помощь Украине

23:06 За реванш с Фьюри Усик заработает более 100 млн долларов

23:06 Нардеп предупредил о возможном ударе россиян по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

22:41 Тихий объяснил реакцию Путина на ракетные удары вглубь России

22:33 На Полтавщине мужчина отказался взять повестку — что решил суд

22:13 Зеленский отрагивал на слова Путина о ракетном ударе по Днепру

21:43 Россияне попали в три ТЭС во время последнего ракетного удара

21:30 На Одесчине военный ездил с гранатой в машине — приговор суда

23:40 В Пентагоне рассказали о межконтинентальной ракете РФ

23:31 В США рассказали, повлияет ли удар по Днепру на помощь Украине

23:06 За реванш с Фьюри Усик заработает более 100 млн долларов

23:06 Нардеп предупредил о возможном ударе россиян по Верховной Раде

22:41 Тихий объяснил реакцию Путина на ракетные удары вглубь России

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

22:33 На Полтавщине мужчина отказался взять повестку — что решил суд

22:13 Зеленский отрагивал на слова Путина о ракетном ударе по Днепру

21:43 Россияне попали в три ТЭС во время последнего ракетного удара

21:30 На Одесчине военный ездил с гранатой в машине — приговор суда

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

23:48 Гончаренко объяснил, будут ли переговоры между Украиной и Россией

Text

20:49 Минобороны запускает реформу ТЦК, — эфир Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оценил вероятность нанесения ядерного удара Россией

Text

17:56 Что известно об ударе новой ракетой по Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Почему ПВО тяжело сбить российскую ракету Рубеж — мнение эксперта

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:32 Нардеп Фрис объяснил функционал военного омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонной ракетой по Днепру — эфир День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказал, смогут ли аспиранты-заочники получить отсрочку

Text

08:00 Приказ Трампа остановит Путина — эфир Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо