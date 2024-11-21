Гонорары Усика и Фьюри за реванш: сумма и пропорции выплат

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA Александр Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. В первом поединке украинец победил раздельным решением судей.

Перед боем портал The Sportster опубликовал информацию о гонорарах боксеров.

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Сколько заработают Усик и Фьюри

Источники рассказали, что Саудовская Аравия выделила на гонорарный фонд реванша Усик — Фьюри 190 млн долларов.

Согласно с контрактом, гонорарный фонд разделят в пропорции 60% на 40% в пользу украинца. Из 190 млн долларов Усик получит 114 млн долларов, а Фьюри 76 млн долларов.

За первый бой Фьюри заработал 105 млн долларов, а Усик 45 миллионов долларов.

За свою карьеру в профессиональном боксе Усик выиграл 22 боя, 14 нокаутом, и ни единого раза не проиграл.

Фьюри в своей карьере 34 раза покидал ринг победителем, 24 раза после нокаутов. При этом он один раз проиграл и еще один бой свел к ничьей.

Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить платные трансляции на реванш Усика и Фьюри.

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