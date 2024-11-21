Гонорары Усика и Фьюри за реванш: сумма и пропорции выплат

За реванш с Фьюри Усик заработает более 100 млн долларов
Чемпион мира по версиях WBC, WBO, WBA Александр Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. В первом поединке украинец победил раздельным решением судей.
Перед боем портал The Sportster опубликовал информацию о гонорарах боксеров.
Сколько заработают Усик и Фьюри
Источники рассказали, что Саудовская Аравия выделила на гонорарный фонд реванша Усик — Фьюри 190 млн долларов.
Согласно с контрактом, гонорарный фонд разделят в пропорции 60% на 40% в пользу украинца. Из 190 млн долларов Усик получит 114 млн долларов, а Фьюри 76 млн долларов.
За первый бой Фьюри заработал 105 млн долларов, а Усик 45 миллионов долларов.
За свою карьеру в профессиональном боксе Усик выиграл 22 боя, 14 нокаутом, и ни единого раза не проиграл.
Фьюри в своей карьере 34 раза покидал ринг победителем, 24 раза после нокаутов. При этом он один раз проиграл и еще один бой свел к ничьей.
Напомним, ранее стало известно, сколько будут стоить платные трансляции на реванш Усика и Фьюри.
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