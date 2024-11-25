Ярослава Магучих поддержала Усика перед реваншем с Тайсоном Фьюри

Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Украинский объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик 21 декабря в Саудовской Аравии проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. По этой причине спортсмены решили поддержать чемпиона.

Одной из тех, кто поддержал Усика в соцсетях, стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ярослава Магучих.

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Как Магучих поддержала Усика

Магучих в своих соцсетях надела футболку торговой марки Усика Ready to Fight. Затем Ярослава станцевала для Усика под зажигательную музыку.

Также Магучих написала, что поддерживает Усика перед реваншем с Фьюри.

"Поддерживаю Александра Усика и его команду! Продолжай, чемпион", — написала Магучих.

Отметим, что Усик за свою карьеру в профессиональном боксе выиграл 22 боя, из них 14 досрочно. При этом у Александра нет ни одного поражения.

Фьюри раньше начал боксировать в профессионалах и за все время выиграл 34 поединка, 24 досрочно. При этом у британца есть поражение от Усика и ничья с Деонтеем Уайлдером.

Напомним, Усик за реванш с Фьюри заработает гонорар более 100 млн долларов.

Также ранее транслятор назвал стоимость показа реванша Усик — Фьюри.

Усик сдержал обещание и заплатил олимпийскому чемпиону-2024 Александру Хижняку обещанные призовые.