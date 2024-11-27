Должен ли Александр Хижняк переходить в профи — что думают боксерские чиновники

Президент World Boxing умоляет Хижняка не переходить в профи
Фанаты бокса с нетерпением ожидают, какое будущее выберет украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк. Он может как остаться в любителях и принять участие в следующей Олимпиаде, так и перейти в профессионалы.
Президент World Boxing Борис Ван дер Ворст в интервью телеканалу "Дом" отметил, что очень надеется, что Хижняк останется в любителях.
"В любом случае, это зависит от него, но я надеюсь, что он продолжит выступления на Олимпийских играх. Это действительно великий спортсмен, великий боксер и позитивный человек" , — подчеркнул Ван дер Ворст.
Награды и достижения Хижняка в любителях
За свою карьеру Александр Хижняк, кроме олимпийского золота в Париже, добыл титулы чемпиона мира и Европы в 2017 году, чемпиона мира среди молодежи в 2012 году, вице-чемпиона Олимпиады 2020 года, бронзового призера Европейских игр в 2015 году.
Хижняк также выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду "Украинские атаманы".
За свою карьеру украинец провел 125 боев, в которых одержал 111 побед.
Что еще сказал Ван дер Ворст
Президент World Boxing отметил очень опасный стиль бокса Александра Хижняка.
"Я считаю, что его стиль достаточно опасен для соперников в профессиональном боксе. Я бы призвал его: "Александр, пожалуйста, оставайся на Олимпийских играх, оставайся на следующие четыре года" , — резюмировал он.
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