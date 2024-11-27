Должен ли Александр Хижняк переходить в профи — что думают боксерские чиновники

Александр Хижняк на ринге. Фото: REUTERS/Maye-E Wong

Фанаты бокса с нетерпением ожидают, какое будущее выберет украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк. Он может как остаться в любителях и принять участие в следующей Олимпиаде, так и перейти в профессионалы.

Президент World Boxing Борис Ван дер Ворст в интервью телеканалу "Дом" отметил, что очень надеется, что Хижняк останется в любителях.

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"В любом случае, это зависит от него, но я надеюсь, что он продолжит выступления на Олимпийских играх. Это действительно великий спортсмен, великий боксер и позитивный человек" , — подчеркнул Ван дер Ворст.

Награды и достижения Хижняка в любителях

За свою карьеру Александр Хижняк, кроме олимпийского золота в Париже, добыл титулы чемпиона мира и Европы в 2017 году, чемпиона мира среди молодежи в 2012 году, вице-чемпиона Олимпиады 2020 года, бронзового призера Европейских игр в 2015 году.

Хижняк также выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду "Украинские атаманы".

За свою карьеру украинец провел 125 боев, в которых одержал 111 побед.

Александр Хижняк с медалью. Фото: mms.gov.ua

Что еще сказал Ван дер Ворст

Президент World Boxing отметил очень опасный стиль бокса Александра Хижняка.

"Я считаю, что его стиль достаточно опасен для соперников в профессиональном боксе. Я бы призвал его: "Александр, пожалуйста, оставайся на Олимпийских играх, оставайся на следующие четыре года" , — резюмировал он.

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