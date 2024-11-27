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Інсайдер назвав ім'я наступного суперника Дюбуа

27 листопада 2024 00:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Бокс у Саудівській Аравії: відбудуться бої Дюбуа проти Паркера, Бетербієв — Бівол 2
Даніель Дюбуа. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Саудівській Аравії 22 лютого відбудеться велике боксерське шоу. Очолить турнір бій чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа.

Про майбутній турнір і бій повідомив інсайдер Ден Рафаель.

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За інформацією джерела, 22 лютого в Ер-Ріяді Дюбуа проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу та нинішнього володаря тимчасового титулу WBO Джозефа Паркера.

У головному поєдинку андеркарта пройде реванш абсолютного чемпіона напівважкого дивізіону Артура Бетербієва та ексчемпіона Дмитра Бівола.

У другому за значущістю поєдинку чемпіон світу IBF у напівсередньому дивізіоні Джарон Енніс битиметься з Вірджилом Ортісом.

Також у середній вазі Карлос Адамес захищатиме титул чемпіона світу в бою з претендентом Хамзою Ширазом.

У суперважкому дивізіоні Чжан Чжилей та Агіт Кабайєл визначать офіційного претендента за версією IBF.

Нагадаємо, раніше Дюбуа виграв чемпіонський титул, нокаутувавши колишнього чемпіона Ентоні Джошуа.

Після бою стали відомі гонорари на бій між Джошуа та Дюбуа.

Через промоутера українського походження зірвався поєдинок суперважковаговиків Джарелла Міллера та Дерека Чісори.

бокс Даниель Дюбуа суперважка вага професійний бокс Джозеф Паркер

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