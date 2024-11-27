Бокс у Саудівській Аравії: відбудуться бої Дюбуа проти Паркера, Бетербієв — Бівол 2

Даніель Дюбуа. Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois

У Саудівській Аравії 22 лютого відбудеться велике боксерське шоу. Очолить турнір бій чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа.

Про майбутній турнір і бій повідомив інсайдер Ден Рафаель.

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За інформацією джерела, 22 лютого в Ер-Ріяді Дюбуа проведе поєдинок проти колишнього чемпіона світу та нинішнього володаря тимчасового титулу WBO Джозефа Паркера.

Sources: #DuboisParker & #BeterbievBivol2 planned for Feb. 22 Riyadh Season card that will be absolute stacked (AND I DO NOT USE THAT WORD LIGHTLY). Read my story & sign up for my #boxing newsletter for details on the 5 bouts in the works: https://t.co/js1jgQKoxR pic.twitter.com/lWsZFW5nLF - Dan Rafael (@DanRafael1) November 26, 2024

У головному поєдинку андеркарта пройде реванш абсолютного чемпіона напівважкого дивізіону Артура Бетербієва та ексчемпіона Дмитра Бівола.

У другому за значущістю поєдинку чемпіон світу IBF у напівсередньому дивізіоні Джарон Енніс битиметься з Вірджилом Ортісом.

Також у середній вазі Карлос Адамес захищатиме титул чемпіона світу в бою з претендентом Хамзою Ширазом.

У суперважкому дивізіоні Чжан Чжилей та Агіт Кабайєл визначать офіційного претендента за версією IBF.

Нагадаємо, раніше Дюбуа виграв чемпіонський титул, нокаутувавши колишнього чемпіона Ентоні Джошуа.

Після бою стали відомі гонорари на бій між Джошуа та Дюбуа.

Через промоутера українського походження зірвався поєдинок суперважковаговиків Джарелла Міллера та Дерека Чісори.