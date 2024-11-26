Міллер звинуватив Саліту у зриві бою з Чісорою 8 лютого

Джаррелл Міллер. Фото: instagram.com/bigbabymiller

В США 8 лютого не відбудеться топовий боксерський поєдинок. В ньому мали зійтися ветерани суперважкої ваги американець Джаррелл Міллер та британець Дерек Чісора.

Про це Міллер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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За словами Міллера, поєдинок зірвав його промоутер та колишній боксер українського походження Дмитро Саліта.

Джаррелл вважає, що він та Дерек хочуть битися, але промоутер ставить палиці в колеса.

"Це найпідліша людина, яку я зустрічав у своєму житті, хоча мені доводилося мати справу з багатьма негідниками. Але Саліта перевершив усіх", — сказав Міллер.

Міллер заявив, що Саліта разом із адвокатом Джоном є патологічними брехунами. Він також зазначив, що його контракт з промоутером вже завершився, проте той намагається перекрутити ситуацію, щоб отримати більше грошей.

Міллер за свою кар’єру виграв 26 боїв, 22 достроково, один програв та два звів до нічиєї.

Чісора виграв за кар'єру 35 боїв, 23 нокаутами, 13 разів програв.

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