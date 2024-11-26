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Из-за украинского промоутера отменят бой звездных боксеров

26 ноября 2024 23:13
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Миллер обвинил Салиту в срыве боя с Чисорой 8 февраля
Джаррелл Миллер. Фото: instagram.com/bigbabymiller
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В США 8 февраля не пройдет топовый боксерский поединок. В нем должны были сойтись ветераны супертяжелого веса американец Джаррелл Миллер и британец Дерек Чисора.

Об этом Миллер сообщил на своей странице в Instagram.

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Сообщение Миллера о Салите. Фото: скриншот

Миллер обвинил украинца

По словам Миллера, поединок сорвал его промоутер и бывший боксер украинского происхождения Дмитрий Салита.

Джаррелл считает, что он и Дерек хотят сразиться, но промоутер ставит палки в колеса.

"Это самый подлый человек, которого я встречал в своей жизни, хотя мне приходилось иметь дело со многими негодяями. Но Салита превзошел всех", — сказал Миллер.

Миллер заявил, что Салита вместе с адвокатом Джоном являются патологическими лжецами. Он также отметил, что его контракт с промоутером уже завершился, однако тот пытается извратить ситуацию, чтобы получить больше денег.

Миллер за свою карьеру выиграл 26 боев, 22 досрочно, один проиграл и два свел к ничьей.

Чисора выиграл за карьеру 35 боев, 23 нокаутами, 13 раз проиграл.

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бокс Дерек Чисора супертяжелый вес профессиональный бокс Джаррелл Миллер

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