Известный американский боксер арестован и ему грозит реальный тюремный срок

Скандальный боксер Джаррелл Миллер. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

В США разгорелся скандал, связанный со скандальным американским боксером супертяжелого веса Джарреллом Миллером. У этого парня ранее были проблемы с допингом, а теперь будут и с законом.

Американская полиция арестовала Миллера, сообщил портал BoxingScene.

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Боксер, который 23 декабря в Саудовской Аравии провел бой с Даниэлем Дюбуа и получил очень солидный гонорар, избил человека и украл автомобиль.

По информации полиции, 35-летний боксер с помощью сообщницы украл из автосалона Haims Motors в Голливуде автомобиль Dodge Ram.

В полиции отметили, что сообщница боксера обратилась к сотруднику автосалона, сообщив, что оставила в автомобиле свой мобильный телефон. Когда ее привели к машине, 155-киллограмовый Миллер схватил сотрудника сзади, повалил на землю, отобрал ключи и уехал.

В машине был установлен маячок, по которому полиция нашла автомобиль и арестовала Миллера.

По состоянию на 3 января Миллер оставался под стражей, но ему назначен залог в размере всего 30 тысяч долларов.

Отметим, что 23 декабря Миллер потерпел свое первое поражение в карьере. За 10 секунд до конца боя рефери остановил бой с Даниэлем Дюбуа.

Кроме одного поражения в карьере у Миллера 26 побед, 22 досрочных, и одна ничья.

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