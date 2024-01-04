Известный американский боксер арестован и ему грозит реальный тюремный срок
В США разгорелся скандал, связанный со скандальным американским боксером супертяжелого веса Джарреллом Миллером. У этого парня ранее были проблемы с допингом, а теперь будут и с законом.
Американская полиция арестовала Миллера, сообщил портал BoxingScene.
Миллер совершил странный поступок
Боксер, который 23 декабря в Саудовской Аравии провел бой с Даниэлем Дюбуа и получил очень солидный гонорар, избил человека и украл автомобиль.
По информации полиции, 35-летний боксер с помощью сообщницы украл из автосалона Haims Motors в Голливуде автомобиль Dodge Ram.
В полиции отметили, что сообщница боксера обратилась к сотруднику автосалона, сообщив, что оставила в автомобиле свой мобильный телефон. Когда ее привели к машине, 155-киллограмовый Миллер схватил сотрудника сзади, повалил на землю, отобрал ключи и уехал.
В машине был установлен маячок, по которому полиция нашла автомобиль и арестовала Миллера.
По состоянию на 3 января Миллер оставался под стражей, но ему назначен залог в размере всего 30 тысяч долларов.
Отметим, что 23 декабря Миллер потерпел свое первое поражение в карьере. За 10 секунд до конца боя рефери остановил бой с Даниэлем Дюбуа.
Кроме одного поражения в карьере у Миллера 26 побед, 22 досрочных, и одна ничья.
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