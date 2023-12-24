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Дюбуа жестко избил и удосрочил Миллера, использовав уроки боя с Усиком

24 декабря 2023 00:02
обновлено: 00:02
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Агабекян Карен
редактор
Дюбуа жестко избил и удосрочил Миллера, использовав уроки боя с Усиком
Миллер — Дюбуа. Фото: Queensberry Promotions
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия состоялся поединок Даниэля Дюбуа и Джаррелла Миллера. Бой прошел в супертяжелом весе.

Дюбуа в этом поединке удалось удивить экспертов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел бой Дюбуа — Миллер

Милер, который был тяжелее соперника на 45 кг, с первого раунда пошел вперед. Дюбуа в этом поединке был таким же быстрым, как и в бою с Александром Усиком. Британец понял, что скорость ему поможет и он оказался прав. Даниэль прощупал американца и начал переигрывать его на контратаках.

Во втором раунде у Миллера были хорошие эпизоды, когда он навязал размен ударами. В ответ Даниэль пробил несколько раз ниже пояса Джарредду, но в отличие от Усика, американца защитил большой живот.

Дюбуа, хоть иногда и пропускал удары, но перебивал соперника по точным попаданиям. При этом с каждым раундом соперник все больше уставал.

В восьмом раунде Дюбуа нанес очень много ударов, но соперник очень крепкий.

Миллер пошел вперед в финальном десятом раунде, но очень много пропустил ударов навтречу. Затем после экватора трехминутки Даниэль начал избивать его очень сильно до тех пор, пока рефери не вмешался и не остановил бой за 10 секунд до гонга.

Итог боя: победа Дюбуа техническим нокаутом в десятом раунде.

Отметим, что Миллер потерпел свое первое поражение в карьере. При этом у него 26 побед, 22 нокаутом, и одна ничья.

Дюбуа выиграл двадцатый бой, 19-й досрочно. При этом у него два поражения от Джо Джойса и Александра Усика.

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