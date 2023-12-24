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Дюбуа жорстко побив і дострово переміг Міллера, використавши уроки бою з Усиком

24 грудня 2023 00:02
оновлено: 00:02
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Агабекян Карен
редактор
Дюбуа жорстко побив і дострово переміг Міллера, використавши уроки бою з Усиком
Міллер — Дюбуа. Фото: Queensberry Promotions
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія відбувся поєдинок Даніеля Дюбуа та Джаррелла Міллера. Бій пройшов у надважкій вазі.

Дюбуа в цьому поєдинку вдалось здивувати експертів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як пройшов бій Дюбуа — Міллер

Міллер, який був важчий за суперника на 45 кг, з першого раунду пішов уперед. Дюбуа в цьому поєдинку був таким самим швидким, як і в бою з Олександром Усиком. Британець зрозумів, що швидкість йому допоможе і він мав рацію. Даніель промацав американця і почав перегравати його на контратаках.

У другому раунді Міллер мав хороші епізоди, коли він нав'язав розмін ударами. У відповідь Даніель пробив кілька разів нижче за пояс Джарредду, але на відміну від Усика, американця захистив великий живіт.

Дюбуа, хоч іноді й пропускав удари, але перебивав суперника за влучаннями. При цьому з кожним раундом суперник дедалі більше втомлювався.

У восьмому раунді Дюбуа завдав багато ударів, але суперник був дуже міцний.

Міллер пішов уперед у фінальному десятому раунді, але дуже багато пропустив ударів назустріч. Потім після екватора трихвилинки Даніель почав бити його ще сильніше, поки рефері не втрутився і не зупинив бій за 10 секунд до гонгу.

Підсумок бою: перемога Дюбуа технічним нокаутом у десятому раунді.

Зазначимо, що Міллер зазнав своєї першої поразки в кар'єрі. При цьому він має 26 перемог, 22 нокаутом, і одну нічию.

Дюбуа виграв двадцятий бій, 19 достроково. При цьому він має дві поразки від Джо Джойса та Олександра Усика.

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