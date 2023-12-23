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У Саудівській Аравії нокаутували надію боксу Росії

23 грудня 2023 22:14
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Агабекян Карен
редактор
У Саудівській Аравії нокаутували надію боксу Росії
Махмудов проти Кабайєла. Фото: Queensberry Promotions
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Агабекян Карен
редактор

На стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія пройшов поєдинок у надважкій вазі. Російський нокаутер Арсланбек Махмудов, який представляє Канаду, бився з колишнім чемпіоном Європи з Німеччини Агітом Кабайєлом.

У цьому поєдинку Кабайєл був андердогом, але йому вдалося шокувати як уболівальників, так і російського проспекта, повідомив портал Новини.LIVE.

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Махмудов активно пішов уперед і намагався зрубати суперника. Однак Кабайєл розумніший, технічніший, досвідченіший за нього й тому гасив атаки росіянина і контратакував.

Починаючи з другого раунду, Махмудов зрозумів, що бій йде не за його планом і здивування з'явилося на його обличчі. У третій трихвилинці Кабайєл почав сильно бити велетня.

У четвертому раунді Агіт намацав проблеми із тулубом суперника і тричі змушував росіянина брати коліно після влучень по корпусу. Після останнього разу рефері зупинив бій.

Підсумок поєдинку: перемога Кабайєла технічним нокаутом у четвертому раунді.

Для Махмудова це перша поразка у кар'єрі. При цьому він має 18 перемог і 17 нокаутів.

Кабайєл виграв свій 24-й бій у кар'єрі та 16-й нокаутом. Агіт є непереможеним боксером.

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