У Саудівській Аравії нокаутували надію боксу Росії
На стадіоні Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія пройшов поєдинок у надважкій вазі. Російський нокаутер Арсланбек Махмудов, який представляє Канаду, бився з колишнім чемпіоном Європи з Німеччини Агітом Кабайєлом.
У цьому поєдинку Кабайєл був андердогом, але йому вдалося шокувати як уболівальників, так і російського проспекта, повідомив портал Новини.LIVE.
AGIT KABAYEL- Danny (@dantheboxingman) December 23, 2023
WITH THE TKO VICTORY‼️‼️‼️ #Boxing #DayOfReckoning
🔥🔥🥊🥊🥊🥊 pic.twitter.com/huGOwzrXFL
Як загасили надію суперважкої ваги Росії
Махмудов активно пішов уперед і намагався зрубати суперника. Однак Кабайєл розумніший, технічніший, досвідченіший за нього й тому гасив атаки росіянина і контратакував.
Починаючи з другого раунду, Махмудов зрозумів, що бій йде не за його планом і здивування з'явилося на його обличчі. У третій трихвилинці Кабайєл почав сильно бити велетня.
У четвертому раунді Агіт намацав проблеми із тулубом суперника і тричі змушував росіянина брати коліно після влучень по корпусу. Після останнього разу рефері зупинив бій.
Підсумок поєдинку: перемога Кабайєла технічним нокаутом у четвертому раунді.
Для Махмудова це перша поразка у кар'єрі. При цьому він має 18 перемог і 17 нокаутів.
Кабайєл виграв свій 24-й бій у кар'єрі та 16-й нокаутом. Агіт є непереможеним боксером.
Нагадаємо, Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.
"Динамо" готується до продажу трьох лідерів у наступному році.
"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.
"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.
Читайте Новини.LIVE!