Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow В Саудовской Аравии нокаутировали надежду бокса России arrow

В Саудовской Аравии нокаутировали надежду бокса России

23 декабря 2023 22:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В Саудовской Аравии нокаутировали надежду бокса России
Махмудов против Кабайела. Фото: Queensberry Promotions
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошел поединок в супертяжелом весе. Представляющий Канаду российский нокаутер Арсланбек Махмудов сразился с бывший чемпионом Европы из Германии Агитом Кабайелом.

В этом поединке Кабайел был андердогом, но ему удалось шокировать как болельщиков, так и российского проспекта, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как погасили надежду супертяжелого веса России

Махмудов активно пошел вперед и пытался срубить соперника. Однако Кабайел умнее, техничнее, опытнее, чем он, и поэтому гасил атаки россиянина и контратаковал.

Начиная со второго раунда, Махмудов понял, что бой идет не по его плану, и удивление появилось на его лице. В третьей трехминутке Кабайел начал избивать великана.

В четвертом раунде Агит нащупал проблемы с туловищем соперника и трижды вынуждал россиянина брать колено после попаданий по корпусу. После крайнего раза рефери остановил бой.

Итог поединка: победа Кабайела техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для Махмудова это первое поражение в карьере. При этом у него 18 побед и 17 нокаутом.

Кабайел выиграл свой 24-й бой в карьере и 16-й нокаутом. Агит является непобежденным боксером.

Напомним, Зинченко выбирает между двумя клубами — когда будет трансфер.

"Динамо" готовится к продаже трех лидеров в следующем году.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал чемпионом мира.

"Шахтер" продаст игрока сборной Украины в клуб УПЛ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме