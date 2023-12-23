В Саудовской Аравии нокаутировали надежду бокса России

Махмудов против Кабайела. Фото: Queensberry Promotions

На стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, прошел поединок в супертяжелом весе. Представляющий Канаду российский нокаутер Арсланбек Махмудов сразился с бывший чемпионом Европы из Германии Агитом Кабайелом.

В этом поединке Кабайел был андердогом, но ему удалось шокировать как болельщиков, так и российского проспекта, сообщил портал Новини.LIVE.

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Махмудов активно пошел вперед и пытался срубить соперника. Однако Кабайел умнее, техничнее, опытнее, чем он, и поэтому гасил атаки россиянина и контратаковал.

Начиная со второго раунда, Махмудов понял, что бой идет не по его плану, и удивление появилось на его лице. В третьей трехминутке Кабайел начал избивать великана.

В четвертом раунде Агит нащупал проблемы с туловищем соперника и трижды вынуждал россиянина брать колено после попаданий по корпусу. После крайнего раза рефери остановил бой.

Итог поединка: победа Кабайела техническим нокаутом в четвертом раунде.

Для Махмудова это первое поражение в карьере. При этом у него 18 побед и 17 нокаутом.

Кабайел выиграл свой 24-й бой в карьере и 16-й нокаутом. Агит является непобежденным боксером.

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