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Джошуа та Вайлдер домовилися про бій — відома дата

14 грудня 2023 15:10
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Агабекян Карен
редактор
Джошуа та Вайлдер домовилися про бій — відома дата
Ентоні Джошуа та Деонтей Вайлдер. Фото: Reuters/Peter Cziborra
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сага з одним із найочікуваніших поєдинків у світі боксу незабаром може завершитися. Колишній чемпіон суперважкої ваги Ентоні Джошуа і Деонтей Вайлдер домовилися про поєдинок.

Принаймні, про це повідомив один із найавторитетніших інсайдерів у боксі Майк Коппінджер.

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За словами Копінджера, джерела ESPN повідомили йому, що Джошуа та Вайлдер особисто домовилися про поєдинок.

Подія, яка за масштабом поступиться лише бою Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика за абсолютне чемпіонство, відбудеться 9 березня.

При цьому поєдинок буде неможливим, якщо хтось із них програє заплановані на 23 грудня бої в Саудівській Аравії.

Про місце проведення поєдинку не повідомляється, але можна не сумніватися, що це буде Саудівська Аравія.

23 грудня Джошуа проведе поєдинок проти шведа Отто Валліна, а Вайлдер зустрівся з ексчемпіоном світу Джозефом Паркером.

На даний момент у Джошуа у професійному боксі 26 перемог, з них 23 дострокові, і три поразки, дві з яких від Усика.

Уайлдер у професійному боксі виграв 43 бої, 42 завершилися нокаутами, один бій звів унічию і двічі програв Ф'юрі.

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