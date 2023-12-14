Джошуа и Уайлдер договорились о бое — известна дата

Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Сага с одним из самых долгожданных поединков в мире бокса вскоре может завершиться. Бывший чемпионы супертяжелого веса Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер договорились о поединке.

По крайней мере, об этом сообщил один из самых авторитетных инсайдеров в боксе Майк Коппинджер.

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По словам Коппинджера, источники ESPN сообщили ему, что Джошуа и Уайлдер лично договорились о поединке.

Событие, которое по масштабу уступит лишь бою Тайсона Фьюри и Александра Усика за абсолютное чемпионство, состоится 9 марта.

При этом поединок будет невозможен, если кто-то из них проиграет запланированные на 23 декабря бои в Саудовской Аравии.

О месте проведения поединка не сообщается, но можно не сомневаться, что это будет Саудовская Аравия.

23 декабря Джошуа проведет поединок против шведа Отто Валлина, а Уайлдер встретился с экс-чемпионом мира Джозефом Паркером.

На текущий момент у Джошуа в профессиональном боксе 26 побед, из них 23 досрочные, и три поражения, два из которых от Усика.

Уайлдер в профессиональном боксе выиграл 43 боя, 42 завершились нокаутами, один бой свел вничью и дважды проиграл Фьюри.

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