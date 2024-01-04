Відомий американський боксер заарештований і йому загрожує реальний тюремний термін

Скандальний боксер Джаррелл Міллер. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

У США спалахнув скандал, пов'язаний зі скандальним американським боксером суперважкої ваги Джарреллом Міллером. У цього хлопця раніше були проблеми з допінгом, а тепер будуть із законом.

Американська поліція заарештувала Міллера, повідомив портал BoxingScene.

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Боксер, який 23 грудня у Саудівській Аравії провів бій з Даніелем Дюбуа та отримав дуже солідний гонорар, побив людину та вкрав автомобіль.

За інформацією поліції, 35-річний боксер за допомогою спільниці викрав з автосалону Haims Motors у Голлівуді автомобіль Dodge Ram.

У поліції зазначили, що спільниця боксера звернулася до співробітника автосалону, повідомивши, що залишила в автомобілі свій мобільний телефон. Коли її привели до машини, 155-кілограмовий Міллер схопив співробітника ззаду, повалив на землю, відібрав ключі та поїхав.

У машині було встановлено маячок, за яким поліція знайшла автомобіль і заарештувала Міллера.

Станом на 3 січня Міллер залишався під вартою, але йому призначено заставу у розмірі лише 30 тисяч доларів.

Зазначимо, що 23 грудня Міллер зазнав своєї першої поразки в кар'єрі. За 10 секунд до кінця бою рефері зупинив бій із Даніелем Дюбуа.

Окрім однієї поразки у кар'єрі у Міллера 26 перемог, 22 дострокових, та одна нічия.

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