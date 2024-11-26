Известно, почему сын Андрея Шевченко покинул Челси и перешел в Уотфорд.

Андрей и Кристиан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Сын главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко Кристиан играет за юношескую команду "Уотфорда". При этом он ранее выступал за "Челси".

В эфире своего YouTube-канала инсайдер Игорь Бурбас рассказал, что сын Шевченко покинул "Челси" из-за отца.

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По словам Бурбаса, Кристиан покинул "Челси" после смены руководства клуба. Американские инвесторы пришли вместо российского бизнесмена Романа Абрамовича.

Источник утверждает, что из-за семейных связей Кристиан покинул клуб, но не уточнил о деталях этого решения.

Вместо "Челси" Кристиан перешел в "Уотфорд", владелец которого Джино Поццо был близок к бывшему премьер-министру Италии, экс-владельцу "Милана" Сильвио Берлускони, с которым у Шевченко были прекрасные отношения.

Источник допускает, что, возможно, семья Шевченко не смогла отказать в предложении Поццо играть за "Уотфорд".

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