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Шевченко нашел нового спонсора для сборной Украины — о ком речь

25 ноября 2024 13:02
Станислав Костюк - Редактор
Шевченко и Буткевич заплатили игрокам сборной Украины огромные деньги
Капитан сборной Украины Николай Матвиенко. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Сборная Украины завершила сезон в Лиге Наций на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Реброва одержала важную победу над Албанией в последнем туре и теперь ждет плей-офф, в котором встретится с Бельгией. 

У национальной команды Украины была дополнительная мотивация для победы над Албанией, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Подопечные Сергея Реброва на протяжение всего турнира Лиги Наций замыкали турнирную таблицу своего квартета. В двух последних матчах сборная Украины набрала четыре очка, и это позволило ей подняться на вторую строчку. В свою очередь это позволило "сине-желтым" стать одним из участников плей-офф. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Финансовый стимул команды

Украинская Ассоциация футбола решила поддержать игроков накануне решающего противостояния с албанцами. Андрей Шевченко не только пообещал футболистам премию, но и привлек спонсора для финансирования сборной Украины. 

"Решающую роль в итогах этого матча сыграла финансовая мотивация сборной Украины. Перед поединком команды в раздевалку зашел президент УАФ Андрей Шевченко. Он сказал игрокам, что в случае победы они получат 250 тысяч евро. При этом в случае победы футболистам была обещана дополнительная премия от тайного спонсора. Точную сумму Шевченко не стал озвучивать перед матчем", — объяснил Бурбас. 

Журналист рассказал, что после финального свистка поединка с Албанией в раздевалку спустился президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич со словами "Двойная премия". Игроки не до конца поняли, о какой сумме идет речь. Но все остались довольны этим решением. 

Сборная Украины сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги Наций. Противостояние команд состоится весной 2025 года. 

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спорт УАФ футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Албании

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Новость с фото

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13:46 В УАФ наказали за взятку — сколько взял подчиненный Шевченко

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

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