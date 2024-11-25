Шевченко та Буткевич заплатили гравцям збірної України величезні гроші

Капітан збірної України Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України завершила сезон у Лізі Націй на другому місці в турнірній таблиці. Команда Сергія Реброва здобула важливу перемогу над Албанією в останньому турі й тепер чекає на плей-офф, в якому зустрінеться з Бельгією.

Національна команда України мала додаткову мотивацію для перемоги над Албанією, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Підопічні Сергія Реброва протягом всього турніру Ліги Націй замикали турнірну таблицю свого квартету. У двох останніх матчах збірна України набрала чотири очки, і це дозволило їй піднятися на другий рядок. Своєю чергою це дозволило "синьо-жовтим" стати одним з учасників плей-офф.

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Фінансовий стимул команди

Українська Асоціація футболу вирішила підтримати гравців напередодні вирішального протистояння з албанцями Андрій Шевченко не лише пообіцяв футболістам премію, а й залучив спонсора для фінансування збірної України.

"Вирішальну роль у підсумках цього матчу відіграла фінансова мотивація збірної України. Перед поєдинком команди до роздягальні зайшов президент УАФ Андрій Шевченко. Він сказав гравцям, що у разі перемоги вони отримають 250 тисяч євро. При цьому у разі перемоги футболістам було обіцяно додаткову премію від таємного спонсора. Точну суму Шевченко не став озвучувати перед матчем", — пояснив Бурбас.

Журналіст розповів, що після фінального свистка поєдинку з Албанією у роздягальню спустився президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич зі словами "Подвійна премія". Гравці не до кінця зрозуміли, про яку суму йдеться. Але всі залишилися задоволеними цим рішенням.

Збірна України зіграє з Бельгією у плей-офф Ліги Націй. Протистояння команд відбудеться навесні 2025 року.

Нагадаємо, футболіст збірної України Андрій Ярмоленко отримав нову травму та нескоро повернеться на поле.

Голкіпер національної команди Анатолій Трубін відсвяткував шосту річницю сімейного життя із дружиною.

Руслан Ротань розповів правду про трансфер півзахисника "Олександрії" Івана Калюжного.

Дівчина форварда "Динамо" прокоментувала чутки про стосунки з Георгієм Бущаном та Володимиром Бражком.