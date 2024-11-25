Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шевченко знайшов нового спонсора для збірної України arrow

Шевченко знайшов нового спонсора для збірної України

25 листопада 2024 13:02
Станіслав Костюк - Редактор
Шевченко та Буткевич заплатили гравцям збірної України величезні гроші
Капітан збірної України Микола Матвієнко. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станіслав Костюк - Редактор

Збірна України завершила сезон у Лізі Націй на другому місці в турнірній таблиці. Команда Сергія Реброва здобула важливу перемогу над Албанією в останньому турі й тепер чекає на плей-офф, в якому зустрінеться з Бельгією.

Національна команда України мала додаткову мотивацію для перемоги над Албанією, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Підопічні Сергія Реброва протягом всього турніру Ліги Націй замикали турнірну таблицю свого квартету. У двох останніх матчах збірна України набрала чотири очки, і це дозволило їй піднятися на другий рядок. Своєю чергою це дозволило "синьо-жовтим" стати одним з учасників плей-офф.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Фінансовий стимул команди

Українська Асоціація футболу вирішила підтримати гравців напередодні вирішального протистояння з албанцями Андрій Шевченко не лише пообіцяв футболістам премію, а й залучив спонсора для фінансування збірної України.

"Вирішальну роль у підсумках цього матчу відіграла фінансова мотивація збірної України. Перед поєдинком команди до роздягальні зайшов президент УАФ Андрій Шевченко. Він сказав гравцям, що у разі перемоги вони отримають 250 тисяч євро. При цьому у разі перемоги футболістам було обіцяно додаткову премію від таємного спонсора. Точну суму Шевченко не став озвучувати перед матчем", — пояснив Бурбас.

Журналіст розповів, що після фінального свистка поєдинку з Албанією у роздягальню спустився президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич зі словами "Подвійна премія". Гравці не до кінця зрозуміли, про яку суму йдеться. Але всі залишилися задоволеними цим рішенням. 

Збірна України зіграє з Бельгією у плей-офф Ліги Націй. Протистояння команд відбудеться навесні 2025 року.

Нагадаємо, футболіст збірної України Андрій Ярмоленко отримав нову травму та нескоро повернеться на поле.

Голкіпер національної команди Анатолій Трубін відсвяткував шосту річницю сімейного життя із дружиною.

Руслан Ротань розповів правду про трансфер півзахисника "Олександрії" Івана Калюжного.

Дівчина форварда "Динамо" прокоментувала чутки про стосунки з Георгієм Бущаном та Володимиром Бражком.

спорт УАФ футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Албанії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:04 У ГУР показали дрони, якими атакують військові об'єкти росіян

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

12:48 Вибори президента в Румунії — хто лідирує

12:47 Українські дрони вдарили по нафтобазі в Калузі — ЗМІ

12:44 Удар по середмістю — як одесити пережили сьогоднішню атаку РФ

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:34 Сирський доручив кожному комбригу створити підрозділ рекрутингу

12:30 Чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+

12:28 Діденко назвала регіони України, які завтра будуть засніжені

12:27 Найкращі функції Telegram, які використовує не кожен — список

12:23 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

13:04 У ГУР показали дрони, якими атакують військові об'єкти росіян

12:48 Вибори президента в Румунії — хто лідирує

12:47 Українські дрони вдарили по нафтобазі в Калузі — ЗМІ

12:44 Удар по середмістю — як одесити пережили сьогоднішню атаку РФ

12:34 Сирський доручив кожному комбригу створити підрозділ рекрутингу

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

12:30 Чи можуть анулювати бронювання за розбіжність даних у Резерв+

12:28 Діденко назвала регіони України, які завтра будуть засніжені

12:27 Найкращі функції Telegram, які використовує не кожен — список

12:23 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

12:11 Одеські прикордонники знайшли схованку у фурі — хто там був

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

Text

13:02 Мирний план Трампа та заява Сирського про війну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Ситуація на кордоні з Польщею і Taurus для ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

24 листопада 2024
Text

14:26 Ющенко сказав, якою була б Україна, якби вступила в НАТО раніше

23 листопада 2024
Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК