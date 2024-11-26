Відомо, чому син Андрія Шевченка покинув Челсі та перейшов до Вотфорда

Андрій та Крістіан Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Син глави Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка Крістіан наразі грає за юнацьку команду "Уотфорда". При цьому він раніше виступав за "Челсі".

В ефірі свого YouTube-каналу інсайдер Ігор Бурбас розповів, що син Шевченка покинув "Челсі" через батька.

Читайте також:

Відомо, чому Шевченко-молодший покинув "Челсі"

За словами Бурбаса, Крістіан покинув "Челсі" після зміни керівництва клубу. Американські інвестори прийшли замість російського бізнесмена Романа Абрамовича.

Джерело стверджує, що через сімейні зв’язки Крістіан покинув клуб, але не уточнив про деталі цього рішення.

Замість "Челсі" Крістіан перейшов до "Вотфорда", власник якого Джино Поццо був близький до колишнього прем’єр-міністра Італії, ексвласника "Мілану" Сільвіо Берлусконі, з яким у Шевченко були прекрасні стосунки.

Джерело допускає, що, можливо, сім'я Шевченка не змогла відмовити в пропозиції Поццо грати за "Вотфорд".

Нагадаємо, футболіст збірної України Артем Довбик може зміни "Рому" на відомий клуб.

Скандальний експерт назвав проблеми головного тренера збірної Сергія Реброва.

Колишній тренер "Динамо" та збірної України, який тренує "Полісся" U-19, напав на бокового арбітра.

Дівчина "Динамо" Едуардо Герреро розповіла правду про стосунки з Володимиром Бражком та Георгієм Бущаном.