Усик та Хижняк зустрілися у тренувальному таборі напередодні бою з Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до бою-реваншу проти британця Тайсона Ф’юрі та періодично приймає гостей у своєму тренувальному таборі.



Черговим гостем став його колега, олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, повідомляє портал Новини.LIVE.



Боксери зробили спільне фото, яке Усик у своєму Instagram підписав: "Неймовірний Олександр Хижняк — олімпійський чемпіон-2024 та найбільш титулований чинний чемпіон з боксу серед любителів". У коментарях їх дружньо підколов відомий голівудський актор, амбассадор United24 Лієв Шрайбер.

Що написав Шрайбер

Актор пожартував у коментарях під фото, написавши "There must be something in the water", або "У воді має бути щось..", натякаючи на велику кількість чемпіонських титулів у обох боксерів.

Сам Шрайбер не так давно став свідком найголовнішого на сьогодні титулу Усика — звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Актор, який є фанатом українця, навіть увійшов до команди, яка виходила разом з Усиком на ринг під час першого бою проти Ф’юрі.

Коли реванш Усика і Ф'юрі

Бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, WBA, WBO відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, на стадіоні Kingdom Arena.

Зараз українець активно готується до бою у тренувальному таборі, де проводить спаринги та розробляє разом з командою тактику наступного поєдинку.

