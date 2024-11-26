Усик та Хижняк зустрілися у тренувальному таборі напередодні бою з Ф'юрі

Несподіваний гість Усика надихнув Шрайбера на дотепні підколи
Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до бою-реваншу проти британця Тайсона Ф’юрі та періодично приймає гостей у своєму тренувальному таборі.
Черговим гостем став його колега, олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, повідомляє портал Новини.LIVE.
Боксери зробили спільне фото, яке Усик у своєму Instagram підписав: "Неймовірний Олександр Хижняк — олімпійський чемпіон-2024 та найбільш титулований чинний чемпіон з боксу серед любителів". У коментарях їх дружньо підколов відомий голівудський актор, амбассадор United24 Лієв Шрайбер.
Що написав Шрайбер
Актор пожартував у коментарях під фото, написавши "There must be something in the water", або "У воді має бути щось..", натякаючи на велику кількість чемпіонських титулів у обох боксерів.
Сам Шрайбер не так давно став свідком найголовнішого на сьогодні титулу Усика — звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Актор, який є фанатом українця, навіть увійшов до команди, яка виходила разом з Усиком на ринг під час першого бою проти Ф’юрі.
Коли реванш Усика і Ф'юрі
Бій-реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі за звання чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC, WBA, WBO відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, на стадіоні Kingdom Arena.
Зараз українець активно готується до бою у тренувальному таборі, де проводить спаринги та розробляє разом з командою тактику наступного поєдинку.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх підтримала Олександра Усика напередодні реваншу з Ф'юрі.
Вже відома ціна, за яку можна буде переглянути бій-реванш Усика та Ф'юрі.
Озвучена сума гонорару, який отримає Усик за свій наступний бій.
Володимир Кличко відповів блогеру та коментатору UFC Джо Рогана на його критику ракетних ударів по Росії.
Читайте Новини.LIVE!