Володимир Кличко відповів Рогану за критику ударів по Росії

Володимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/

Український ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко відреагував на слова Джо Рогана який нецензурно звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Це сталося тому, що коментатор UFC проти ракетних ударів по Росії.

Кличко звернувся до Рогана через Instagram,

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Роган раніше у своєму подкасті розкритикував дозвіл США для України на застосування балістичних ракет ATACMS по території Росії. Також він сказав у бік Зеленського: "Іди н***й".

Що Кличко відповів Рогану

За словами Кличка, Роган повторює російську пропаганду, коли заявляє, що дозвіл на використання американських ракет по території Росії, призведе до третьої світової війни.

Кличко відзначив, що президент Росії Володимир Путін своєю пропагандою щодо червоних ліній хоче налякати таких людей як Роган. Щоб не боятися, Володимир нагадав Джо, що війна мала тривати три дні, а йде вже три роки.

"Отже, ви використовуєте єдину зброю, яку Путін справді має намір застосовувати: пропаганду. І ця зброя справді послаблює наші демократії.

Путінська Росія хоче знищити Україну тихо, вони хочуть, щоб Америка мовчала. Не велично, але тихо.

Велика Америка — це не та, що покидає країни, які захищають свободу ціною свого життя.

Коротко кажучи, як бачите, у мене є чимало точок для дискусії. Якщо запросите мене на свій подкаст, ми могли б їх обговорити. Як вільні люди", — сказав Кличко.

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