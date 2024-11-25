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Кличко обвинил Рогана в распространении пропаганды Путина

25 ноября 2024 00:41
обновлено: 00:40
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Владимир Кличко ответил Рогану за критику ударов по России
Владимир Кличко. Фото: instagram.com/klitschko/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко отреагировал на слова Джо Рогана, который нецензурно обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло потому, что комментатор UFC против ракетных ударов по России.

Кличко обратился к Рогану через Instagram.

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A post shared by Klitschko (@klitschko)

Роган ранее в своем подкасте раскритиковал разрешение США для Украины на применение баллистических ракет ATACMS по территории России. Также он сказал в сторону Зеленского: "Иди н***й".

Что Кличко ответил Рогану

По словам Кличко, Роган повторяет российскую пропаганду, когда заявляет, что разрешение на использование американских ракет по территории России приведет к третьей мировой войне.

Кличко отметил, что президент России Владимир Путин своей пропагандой с красными линиями хочет напугать таких людей как Роган.

"Итак, вы используете единственное оружие, которое Путин действительно намерен применять: пропаганду. И это оружие действительно ослабляет наши демократии".

Путинская Россия хочет уничтожить Украину тихо, они хотят, чтобы Америка молчала.

Великая Америка — это не та, что покидает страны, защищающие свободу ценой своей жизни.

Короче говоря, как видите, у меня есть много точек для дискуссии. Если пригласите меня на свой подкаст, мы могли бы их обсудить. Как свободные люди", — сказал Кличко.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань сказал все, что думает об Иване Калюжном.

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Владимир Зеленский война Владимир Кличко бокс Джо Роган

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