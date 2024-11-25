Владимир Кличко ответил Рогану за критику ударов по России

Кличко обвинил Рогана в распространении пропаганды Путина
Украинский экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко отреагировал на слова Джо Рогана, который нецензурно обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло потому, что комментатор UFC против ракетных ударов по России.
Кличко обратился к Рогану через Instagram.
Роган ранее в своем подкасте раскритиковал разрешение США для Украины на применение баллистических ракет ATACMS по территории России. Также он сказал в сторону Зеленского: "Иди н***й".
Что Кличко ответил Рогану
По словам Кличко, Роган повторяет российскую пропаганду, когда заявляет, что разрешение на использование американских ракет по территории России приведет к третьей мировой войне.
Кличко отметил, что президент России Владимир Путин своей пропагандой с красными линиями хочет напугать таких людей как Роган.
"Итак, вы используете единственное оружие, которое Путин действительно намерен применять: пропаганду. И это оружие действительно ослабляет наши демократии".
Путинская Россия хочет уничтожить Украину тихо, они хотят, чтобы Америка молчала.
Великая Америка — это не та, что покидает страны, защищающие свободу ценой своей жизни.
Короче говоря, как видите, у меня есть много точек для дискуссии. Если пригласите меня на свой подкаст, мы могли бы их обсудить. Как свободные люди", — сказал Кличко.
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