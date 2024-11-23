Сын Виталия Кличко заинтересует клубы НБА — что сказал тренер

Максим Кличко в составе сборной U-20. Фото: ФБУ

Сын мэра Киева Виталия Кличко в будущем может стать одним из основных украинских центровых в баскетболе. Интересно, что он поздно начал играть, но быстро прогрессирует.

Об этом в интервью Sport-Express.ua рассказал тренер молодежной сборной Украины U-20 Валерий Плеханов.

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Отметим, что Кличко-младшего в молодежную сборную пригласил Плеханов. Решение было неожиданным, поскольку Максим играл только в старшей школе и имел перспективы выступать за не лучший университет в США.

Главный тренер сборной Украины U-20 Валерий Плеханов. Фото: ФБУ

Кличко-младший имеет отличную генетику

По словам Плеханова, Максим удивил всех в команде, поскольку он всего несколько лет назад начал заниматься баскетболом, но быстро начал прогрессировать.

"Было понятно, что антропометрия у него шикарная: длинные руки, высокий рост, но и пропорциональное тело.

Можно также отметить, что для роста 218 см у Максима очень хорошая координация. В баскетболе иногда бывают "однобокие игроки", а здесь, хоть он и правша, хорошо развита левая рука. Но это описание физических данных", — сказал тренер.

Плеханов рассказал, что как игрок Кличко не боится конкуренции, открытый к партнерам по команде и тренерам, хорошо бегает и очень работоспособен.

Относительно недостатков Максима тренер отметил, что есть технические огрехи, связанные с тем, что он только недавно начал играть в баскетбол. При этом ему советуют работать над набором мышц по всему телу.

После хорошего выступления за молодежную сборную Украины Кличко-младшего пригласили из колледжа в третьем дивизионе NCAA в молодежную команду U-21 "Монако", где игрок еще больше добавляет.

Максим Кличко тренируется с основой "Монако". Фото: "Монако"

По словам Плеханова, если Кличко продолжит так прогрессировать, обязательно заинтересует клубы в НБА.

"Если Максим будет серьезно прогрессировать и выглядеть доминирующим видом на фоне сверстников, то считаю, что переход в США будет не за горами. Несколько сезонов в Монако — и он придет к тому уровню, когда за ним будут бегать агенты. В том числе и с Америки", — сказал тренер.

Напомним, ранее Максим Кличко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.

Также ранее Кличко-младший помог молодежной сборной вернуться в Дивизион А.