Сын Виталия Кличко заинтересует клубы НБА — что сказал тренер

Тренер сборной Украины заявил, что сын Кличко заинтересует НБА
Сын мэра Киева Виталия Кличко в будущем может стать одним из основных украинских центровых в баскетболе. Интересно, что он поздно начал играть, но быстро прогрессирует.
Об этом в интервью Sport-Express.ua рассказал тренер молодежной сборной Украины U-20 Валерий Плеханов.
Отметим, что Кличко-младшего в молодежную сборную пригласил Плеханов. Решение было неожиданным, поскольку Максим играл только в старшей школе и имел перспективы выступать за не лучший университет в США.
Кличко-младший имеет отличную генетику
По словам Плеханова, Максим удивил всех в команде, поскольку он всего несколько лет назад начал заниматься баскетболом, но быстро начал прогрессировать.
"Было понятно, что антропометрия у него шикарная: длинные руки, высокий рост, но и пропорциональное тело.
Можно также отметить, что для роста 218 см у Максима очень хорошая координация. В баскетболе иногда бывают "однобокие игроки", а здесь, хоть он и правша, хорошо развита левая рука. Но это описание физических данных", — сказал тренер.
Плеханов рассказал, что как игрок Кличко не боится конкуренции, открытый к партнерам по команде и тренерам, хорошо бегает и очень работоспособен.
Относительно недостатков Максима тренер отметил, что есть технические огрехи, связанные с тем, что он только недавно начал играть в баскетбол. При этом ему советуют работать над набором мышц по всему телу.
После хорошего выступления за молодежную сборную Украины Кличко-младшего пригласили из колледжа в третьем дивизионе NCAA в молодежную команду U-21 "Монако", где игрок еще больше добавляет.
По словам Плеханова, если Кличко продолжит так прогрессировать, обязательно заинтересует клубы в НБА.
"Если Максим будет серьезно прогрессировать и выглядеть доминирующим видом на фоне сверстников, то считаю, что переход в США будет не за горами. Несколько сезонов в Монако — и он придет к тому уровню, когда за ним будут бегать агенты. В том числе и с Америки", — сказал тренер.
Напомним, ранее Максим Кличко получил дебютный вызов в национальную сборную Украины.
Также ранее Кличко-младший помог молодежной сборной вернуться в Дивизион А.
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