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Тренер збірної України заявив, що син Кличка зацікавить клуби НБА

23 листопада 2024 14:40
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Син Віталія Кличка зацікавить клуби НБА — що сказав тренер
Максим Кличко у складі збірної U-20. Фото: ФБУ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Син мера Києва Віталія Кличка у майбутньому може стати одним з основних українських центрових у баскетболі. Цікаво, що він дуже пізно почав грати, але швидко прогресує.

Про це в інтерв’ю Sport-Express.ua розповів тренер молодіжної збірної України U-20 Валерій Плеханов.

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Зазначимо, що Кличка-молодшого в молодіжну збірну запросив саме Плеханов. Рішення було несподіваним, бо Максим грав лише в старшій школі та мав перспективи виступати за не найкращий університет в США.

Валерий Плеханов
Головний тренер збірної України U-20 Валерій Плеханов. Фото: ФБУ

Кличко-молодший має чудову генетику

За словами Плеханова, Максим здивував всіх у команді, оскільки він лише кілька років тому почав займатися баскетболом, але швидко почав прогресувати.

"Було зрозуміло, що антропометрія у нього шикарна: довгі руки, високий зріст, але й пропорційне тіло.

Можна також відзначити, що для зросту 218 см в Максима дуже хороша координація. В баскетболі часом бувають "однобокі гравці", а тут, хоч він і правша, добре розвинена ліва рука. Але це опис фізичних даних", — сказав тренер.

Плеханов розповів, що як гравець Кличко не боїться конкуренції, відкритий до гравців й тренерів, добре бігає та дуже працездатний.

Стосовно недоліків Максима, тренер відзначив, що є технічні огріхи, пов’язані з тим, що він лише нещодавно почав грати в баскетбол. При цьому, йому радять працювати над набором м’язів по всьому тілу.

Після хорошого виступу за молодіжну збірну України Кличка-молодшого запросили із команди коледжу в третьому дивізіоні NCAA в молодіжну команду U-21 "Монако", де гравець наразі ще більше додає.

Максим Кличко
Максим Кличко тренується з основою "Монако". Фото: "Монако"

За словами Плеханова, якщо Кличко продовжить так прогресувати, то обов'язково зацікавить клуби в НБА.

"Якщо Максим буде серйозно прогресувати та мати домінуючий вигляд на фоні однолітків, то, вважаю, що перехід у США буде не за горами. Кілька сезонів у Монако — і він прийде до того рівня, коли за ним бігатимуть агенти. У тому числі й з Америки", — сказав тренер.

Нагадаємо, що раніше Максим Кличко отримав дебютний виклик у національну збірну України.

Також раніше Кличко-молодший допоміг молодіжній збірній повернутись у Дивізіон А.

Баскетбол Збірна України з баскетболу українські легіонери (баскетбол) Максим Кличко Монако (баскетбол)

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