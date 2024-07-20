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Збірна України з сином Віталія Кличка у складі тріумфально повернулась в Дивізіон А

20 липня 2024 23:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Україна U-20 перемогла Нідерланди та вийшла у фінал чемпіонату Європи
Збірна України U-20. Фото: ФБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В румунському Пітешті пройшов півфінал чемпіонату Європи з баскетболу серед юнаків до 20 років у Дивізіоні B. У цьому матчі збірна України під керівництвом Валерія Плеханова зіграла проти Нідерландів.

Попри складність суперника, українці виграли та вийшли у фінал, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України U-20. Фото: ФБУ

Україна впевнено перемогла нідерландців

Збірна України U-20, яка не без проблем грала на турнірі із сильними командами, цього разу програла лише першу четверть, а потім показала чудову гру.

У фінальній чверті команда досягла комфортної переваги та не підпускала суперників ближче ніж на 10 балів.

Цікаво, що у цьому матчі знову зіграв син мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка Максим. Центровий за 11:45 хвилин на майданчику набрав чотири очка.

Перемога дозволила Україні вийти в фінал турніру та забезпечити собі місце в Дивізіоні А.

Нідерланди — Україна — 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Україна: Холод 17 + 6 підбирань + 2 перехоплення, Скутєльнік 16 - 5 втрат, Ніколайчук 4, Колаволе 3 + 2 перехоплення, Сипало 2 + 11 підбирань + 4 передачі — старт, Карасьов 7 + 7 підбирань, Величко 6 + 3 передачі, Новіков 6, Кличко 4, Кабанов 2, Чорногрицький 0

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця. 

Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.

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Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.

Віталій Кличко Баскетбол Збірна України з баскетболу Євробаскет

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