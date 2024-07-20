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Сборная Украины с сыном Виталия Кличко в составе триумфально вернулась в Дивизион А

20 июля 2024 23:04
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Украина U-20 победила Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы
Сборная Украины U-20. Фото: ФБУ
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В румынском Питеште прошел полуфинал чемпионата Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет в Дивизионе B. В этом матче сборная Украины под руководством Валерия Плеханова сыграла против Нидерландов.

Несмотря на сложность соперника, украинцы выиграли и вышли в финал, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины U-20. Фото: ФБУ

Украина уверенно победила нидерландцев

Сборная Украины U-20, не без проблем игравшая на турнире с сильными командами, на этот раз проиграла только первую четверть, а затем показала отличную игру.

В финальной четверти команда добилась комфортного преимущества и не подпускала соперников ближе чем на 10 баллов.

Интересно, что в этом матче снова сыграл сын мэра Киева и бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко Максим. Центровой за 11:45 минут на площадке набрал четыре очка.

Победа позволила Украине выйти в финал турнира и обеспечить место в Дивизионе А.

Нидерланды — Украина — 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19)

Украина: Холод 17 + 6 подборов + 2 перехвата, Скутельщик 16 — 5 потерь, Николайчук 4, Колаволе 3 + 2 перехвата, Сипало 2 + 11 подборов + 4 передачи — старт, Карасев 7 + 7 подборов, Величко 6 + 3 передачи, Новиков 6, Кличко 4, Кабанов 2, Черногорицкий 0

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.

Виталий Кличко Баскетбол Сборная Украины по баскетболу Евробаскет

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