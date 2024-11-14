Збірна України з баскетболу назвала склад на гру з Ізраїлем у відборі Євробаскету

Олександр Ковляр снова сыграет за сборную Украины. Фото: ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу в листопаді зіграє матчі відбору на чемпіонат Європи-2025. Команда проведе дві гри з Ізраїлем.

Перед іграми Федерації баскетболу України опублікувала розширену заявку на матчі.

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Найцікавішою фігурою в національній команді став син ексчемпіона світу з боксу та мера Києва Віталія Кличка Максим Кличко.

Спершу Кличко-молодший вдало дебютував за молодіжну збірну, а потім його запросив до себе "Монако", який є одним з кращих клубів Євроліги.

Також в команду повернувся Богдан Близнюк, який пропускав сезон і повернувся в баскетбол у складі "Йонави" з Литви.

Захисники: Ілля Сидоров ("Фо-сюр-Мер", Франція), Олександр Ковляр ("Літкабеліс", Литва), Віталій Зотов ("Йонава", Литва), Іссуф Санон (ВЕФ, Латвія), Олександр Липовий ("Аліканте", Іспанія).

Форварди: Павло Крутоус ("Мелілья", Іспанія), Володимир Конєв ("Дніпро", Україна), Іван Ткаченко ("Міттельдойчер", Німеччина), Богдан Близнюк ("Йонава", Литва), Андрій Войналович ("Сабаз", Азербайджан), В’ячеслав Бобров (ВЕФ, Латвія), Данііл Сипало ("Дніпро", Україна), Сергій Павлов ("Мелілья", Іспанія).

Центрові: Ростислав Новицький ("Валмієра", Латвія), Артем Пустовий ("Ховентуд", Іспанія), Максим Кличко ("Монако", Франція).

Обидва матчі проти Ізраїля Україна зіграє в Ризі, оскільки ні синьо-жовті, ні суперник через війни не можуть грати вдома.

Перша гра відбудеться 23 листопада о 18:00, а друга 25 листопада о 20:00.

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