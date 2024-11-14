Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров звернувся до молодих українських футболістів arrow

Ребров звернувся до молодих українських футболістів

14 листопада 2024 18:27
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ребров заявив, що УАФ стежитиме за юними гравцями, які втекли за кордон.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на ситуацію, коли після початку російського повномасштабного вторгнення багато юних українських гравців залишили країну. Фахівець сподівається, що у майбутньому ці гравці виберуть грати за батьківщину.

Ребров в ефірі YouTune-каналу "Пряма червона" висловився щодо ситуації з молодими гравцями, які покинули Україну.

Читайте також:

Що УАФ робить, щоб не втратити гравців

За словами Реброва, в УАФ намагаються відслідковувати багатьох гравців, які втекли від війни. Для таких футболістів є база даних, оскільки вони є важливими для України.

"Ми хочемо, щоб вони знали, що вони потрібні своїй країні, щоб ми могли стежити за їх прогресом", — сказав Ребров.

При цьому головний тренер зізнався, що відстежити всіх таких футболістів неможливо, адже багато хто грає або в маловідомих клубах, або в аматорських. Тому УАФ хоче співпрацювати з батьками, яких просять надавати інформацію про своїх дітей, якщо вони не потрапили на олівець скаутам збірної.

"Ми, як Федерація футболу, розробляємо програму та підтримуємо зв'язок із рідними, намагаємося на цей час, хоча б контролювати, де вони знаходяться. Ми хочемо, щоб вони знали, що вони потрібні своїй країні, щоб ми могли стежити за їх прогресом", — сказав Ребров.

Нагадаємо, центральний захисник збірної України Ілля Забарний може перейти до легендарного футбольного клубу.

Раніше стало відомо, де і коли можна подивитися матч збірної України проти Грузії в Лізі Націй.

Ребров провів заміни у заявці команди на матчем з Грузією.

Воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін може змінити команду.

УАФ футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна України U-19

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

18:48 Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра

18:45 Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою

18:27 Ребров звернувся до молодих українських футболістів

18:24 Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:23 Блекаут не страшний — одеське ОСББ отримало грант на мільйон

18:12 Склад сім'ї УБД — хто може користуватись пільгами

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

18:06 Клименко нагородив військових та рятувальників — відео

17:47 Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку

18:48 Зимова небезпека — якою буде погода в Харкові завтра

18:45 Знають не всі інвестори — що робить квартиру дорожчою

18:27 Ребров звернувся до молодих українських футболістів

18:24 Єврокомісія оштрафувала компанію Meta майже на 800 млн євро

18:23 Блекаут не страшний — одеське ОСББ отримало грант на мільйон

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

18:12 Склад сім'ї УБД — хто може користуватись пільгами

18:06 Клименко нагородив військових та рятувальників — відео

17:47 Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку

17:47 Військові можуть через Армія+ перевестися в іншу частину — деталі

17:44 У Києві суд обирає новий запобіжний захід для нардепа Тищенка

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

14 листопада 2024

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

5 листопада 2024

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку