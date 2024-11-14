Ребров заявив, що УАФ стежитиме за юними гравцями, які втекли за кордон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на ситуацію, коли після початку російського повномасштабного вторгнення багато юних українських гравців залишили країну. Фахівець сподівається, що у майбутньому ці гравці виберуть грати за батьківщину.

Ребров в ефірі YouTune-каналу "Пряма червона" висловився щодо ситуації з молодими гравцями, які покинули Україну.

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За словами Реброва, в УАФ намагаються відслідковувати багатьох гравців, які втекли від війни. Для таких футболістів є база даних, оскільки вони є важливими для України.

"Ми хочемо, щоб вони знали, що вони потрібні своїй країні, щоб ми могли стежити за їх прогресом", — сказав Ребров.

При цьому головний тренер зізнався, що відстежити всіх таких футболістів неможливо, адже багато хто грає або в маловідомих клубах, або в аматорських. Тому УАФ хоче співпрацювати з батьками, яких просять надавати інформацію про своїх дітей, якщо вони не потрапили на олівець скаутам збірної.

"Ми, як Федерація футболу, розробляємо програму та підтримуємо зв'язок із рідними, намагаємося на цей час, хоча б контролювати, де вони знаходяться. Ми хочемо, щоб вони знали, що вони потрібні своїй країні, щоб ми могли стежити за їх прогресом", — сказав Ребров.

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