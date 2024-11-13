Бражко назвав мету Реброва у збірній України

Володимир Бражко у таборі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Володимир Бражко у складі національної команди готується до листопадових матчів Ліги Націй. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться із суперниками з Грузії та Аланії.

Молодий хавбек розповів, як "синьо-жовті" проведуть важливі поєдинки в інтерв'ю офіційному сайту УАФ.

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Збірна України посідає останнє місце у турнірній таблиці свого квартету у Лізі Націй. При цьому "синьо-жовті" не втратили шансів на підвищення у класі. Їм необхідно обіграти Грузію та Албанію, а також сподіватися на помилки конкурентів.

Бражко зустрічає партнерів за командою. Фото: instagram.com/uafukraine/

Як зіграє збірна України

Володимир Бражко пообіцяв, що всі футболісти національної команди докладуть максимум зусиль задля перемоги у двох останніх турах Ліги Націй. Він уже не має ілюзій, що поєдинки в цьому турнірі можуть виявитися легкими для "синьо-жовтих".

За словами Бражка, тренерський штаб збірної України вже розробив план на відповідальні матчі. Гравцям представлять варіанти дій за різного розвитку подій на полі. "Синьо-жовті" зроблять ставку на пресинг та реалізацію моментів.

Бражко чекає від поєдинків Ліги Націй боротьбу та високий градус напруги, однак він сповнений оптимізму і вважає, що збірна України має шанс виграти групу.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується продовжити кар'єру в одному із найпопулярніших клубів Європи.

Футболіст "Роми" Артем Довбик може пропустити матчі національної команди через нову травму.