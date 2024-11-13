Бражко назвал цель Реброва в сборной Украины

Бражко назвал цель работы Реброва в сборной Украины
Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Владимир Бражко в составе национальной команды готовится к ноябрьским матчам Лиги Наций. Подопечные Сергея Реброва встретятся с соперниками из Грузии и Алании.
Молодой хавбек рассказал, как "сине-желтые" проведут важные поединки, в интервью официальному сайту УАФ.
Сборная Украины занимает последнее место в турнирной таблице своего квартета в Лиге Наций. При этом "сине-желтые" не утратили шансы на повышение в классе. Им необходимо обыграть Грузию и Албанию, а также надеяться на ошибки конкурентов.
Как сыграет сборная Украины
Владимир Бражко пообещал, что все футболисты национальной команды приложат максимум усилий ради победы в двух последних турах Лиги Наций. У него уже нет иллюзий, что поединки в этом турнире могут оказаться легкими для "сине-желтых".
Согласно утверждению Бражко, тренерский штаб сборной Украины уже разработал план на ответственные матчи. Игрокам представят варианты действий при разном развитии событий на поле. "Сине-желтые" сделают ставку на прессинг и реализацию моментов.
Бражко ждет от поединков Лиги Наций борьбу и высокий градус напряжения, однако он полон оптимизма и считает, что у сборной Украины есть шанс выиграть группу.
Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится продолжить карьеру в одном из самых популярных клубов Европы.
Футболист "Ромы" Артем Довбик может пропустить матчи национальной команды из-за новой травмы.
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