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Ребров обратился к молодым украинским футболистам

14 ноября 2024 18:27
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ребров заявил, что УАФ будет следить за сбежавшими за рубеж юными игроками
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на ситуацию, когда после начала российского полномасштабного вторжения много юных украинских игроков покинули страну. Специалист надеется, что в будущем эти игроки выберут играть за родину.

Ребров в эфире YouTune-канала "Пряма червона" высказался о ситуации с молодыми игроками, которые покинули Украину.

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По словам Реброва, в УАФ пытаются отслеживать многих игроков, которые бежали от войны. Для таких футболистов есть база данных, поскольку они важны для Украины.

"Мы хотим, чтобы они знали, что они нужны своей стране, чтобы мы могли следить за их прогрессом", — сказал Ребров.

При этом главный тренер признался, что отследить всех таких футболистов невозможно, ведь многие играют либо в малоизвестных клубах, либо в аматорских. Поэтому УАФ хочет сотрудничать с родителями, которых просят предоставлять информацию о своих детях, если они не попали на карандаш скаутам сборной.

"Мы как Федерация футбола разрабатываем программу и поддерживаем связь с родными, стараемся на это время, хотя бы контролировать, где они находятся. Мы хотим, чтобы они знали, что они нужны своей стране, чтобы мы могли следить за их прогрессом", — сказал Ребров.

Напомним, центральный защитник сборной Украины Илья Забарный может перейти в легендарный футбольный клуб.

Ранее стало известно, где и когда можно посмотреть матч сборной Украины против Грузии в Лиге Наций.

Ребров провел изменения в заявке команды на матч с Грузией. 

Вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может сменить команду.

УАФ футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Украины U-19

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