Ребров заявил, что УАФ будет следить за сбежавшими за рубеж юными игроками

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на ситуацию, когда после начала российского полномасштабного вторжения много юных украинских игроков покинули страну. Специалист надеется, что в будущем эти игроки выберут играть за родину.

Ребров в эфире YouTune-канала "Пряма червона" высказался о ситуации с молодыми игроками, которые покинули Украину.

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По словам Реброва, в УАФ пытаются отслеживать многих игроков, которые бежали от войны. Для таких футболистов есть база данных, поскольку они важны для Украины.

"Мы хотим, чтобы они знали, что они нужны своей стране, чтобы мы могли следить за их прогрессом", — сказал Ребров.

При этом главный тренер признался, что отследить всех таких футболистов невозможно, ведь многие играют либо в малоизвестных клубах, либо в аматорских. Поэтому УАФ хочет сотрудничать с родителями, которых просят предоставлять информацию о своих детях, если они не попали на карандаш скаутам сборной.

"Мы как Федерация футбола разрабатываем программу и поддерживаем связь с родными, стараемся на это время, хотя бы контролировать, где они находятся. Мы хотим, чтобы они знали, что они нужны своей стране, чтобы мы могли следить за их прогрессом", — сказал Ребров.

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