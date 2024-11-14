Сборная Украины по баскетболу назвала состав на игру с Израилем в отборе Евробаскета

Александр Ковляр снова сыграет за сборную Украины.

Мужская сборная Украины по баскетболу в ноябре сыграет матчи отбора на чемпионат Европы-2025. Команда проведет две игры с Израилем.

Перед играми Федерации баскетбола Украины опубликовала расширенную заявку на матчи.

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Заявка сборной Украины. Фото: ФБУ

Кого вызвали в сборную Украины

Самой интересной фигурой в национальной команде стал сын экс-чемпиона мира по боксу и мэра Киева Виталия Кличко Максима Кличко.

Сначала Кличко-младший удачно дебютировал за молодежную сборную, а затем пригласил к себе "Монако", который является одним из лучших клубов Евролиги.

Также в команду вернулся пропускавший сезон Богдан Близнюк и вернулся в баскетбол в составе "Ионавы" из Литвы.

Защитники: Илья Сидоров ("Фо-сюр-Мер", Франция), Александр Ковляр ("Литкабелис", Литва), Виталий Зотов ("Йонава", Литва), Иссуф Санон (ВЭФ, Латвия), Александр Липовой ("Аликанте", Испания).

Форварды: Павел Крутоус ("Мелилья", Испания), Владимир Конев ("Днепр", Украина), Иван Ткаченко ("Миттельдойчер", Германия), Богдан Близнюк ("Йонава", Литва), Андрей Войналович ("Сабаз", Азербайджан), Вячеслав Бобров (ВЭФ, Латвия), Даниил Сипало ("Днепр", Украина), Сергей Павлов ("Мелилья", Испания).

Центровые: Ростислав Новицкий ("Валмиера", Латвия), Артем Пустовой ("Ховентуд", Испания), Максим Кличко ("Монако", Франция).

Оба матча против Израиля Украина сыграет в Риге, поскольку ни сине-желтые, ни соперник из-за войн не могут играть дома.

Первая игра состоится 23 ноября в 18:00, а вторая 25 ноября в 20:00.

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