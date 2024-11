Усик и Хижняк встретились в тренировочном лагере накануне реванша с Фьюри

Александр Усик во время пресс-конференции с журналистами. Фото: пресс-служба YouTube

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к бою-реваншу против британца Тайсона Фьюри и периодически принимает гостей в своем тренировочном лагере.



Очередным гостем стал его коллега, олимпийский чемпион Александр Хижняк, сообщает портал Новини.LIVE.



Боксеры сделали общее фото, которое Усик в своем Instagram подписал: "Невероятный Александр Хижняк — олимпийский чемпион-2024 и самый титулованный действующий чемпион по боксу среди любителей". В комментариях их дружески подколол известный голливудский актер, посол United24 Лиев Шрайбер.

Александр Усик и Александр Хижняк в тренировочном лагере. Фото: скриншот instagram.com/usykaa/

Что написал Шрайбер

Актер пошутил в комментариях под фото, написав "There must be something in the water", или "В воде должно быть что-то...", намекая на обилие чемпионских титулов у обоих боксеров.

Сам Шрайбер не так давно стал свидетелем самого главного на сегодняшний день титула Усика — звания абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Актер, являющийся фанатом украинца, даже вошел в команду, которая выходила вместе с Усиком на ринг во время первого боя против Фьюри.

Когда реванш Усика и Фьюри

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, WBA, WBO состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, на стадионе Kingdom Arena.

Сейчас украинец активно готовится к бою в тренировочном лагере, где проводит спарринги и разрабатывает с командой тактику следующего поединка.

