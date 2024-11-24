Макс Ферстаппен достроково виграв титул чемпіона Формули-1 на Гран-прі Лас-Вегаса

Макс Ферстаппен. Фото: Формула-1

У Лас-Вегасі пройшов черговий етап цього сезону Формули-1. Переможцем гонки став пілот "Мерседес" Джордж Рассел.

Але результат гонки затьмарив четвертий поспіль виграний титул чемпіона Формули-1 від гонщика Red Bull нідерландця Макса Ферстаппена, передає портал Новини.LIVE.

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Новий чемпіонський титул

На Гран-прі Лас-Вегаса другим фінішував Льюїс Хемілтон з "Мерседес", третє та четверте місце дісталося пілотам "Феррарі" Карлосу Сайнсу та Шарлю Леклеру.

П'яту позицію зайняв Ферстаппен, а за ним фінішував Ландо Норріс із "Макларен".

Для оформлення дострокового чемпіонства Ферстаппену потрібно було сильно не програти Норрісу. Нідерландець не просто впорався із завданням, а й завершив гонку вище за противника.

Макс Ферстаппен. Фото: Формула-1

Ця перемога у чемпіонаті стала третьою достроковою у кар'єрі Макса. У поточному сезоні ще залишилося провести Гран-прі Катару та Гран-прі Абу-Дабі.

За кількістю чемпіонських титулів Ферстаппен тепер ділить 4-6 місця з Аленом Простом та Себастьяном Феттелем. П'ять титулів у Хуана Мануеля Фанхіо та по сім у Міхаеля Шамахера та Льюїса Хемілтона.

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