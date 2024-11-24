Макс Ферстаппен досрочно выиграл титул чемпиона Формулы-1 на Гран-при Лас-Вегаса

Макс Ферстаппен. Фото: Формула-1

В Лас-Вегасе прошел очередной этап текущего сезона Формулы-1. Победителем гонки стал пилот "Мерседес" Джордж Расселл.

Но итог гонки затмил четвертый подряд выигранный титул чемпиона Формулы-1 от гонщика Red Bull нидерландца Макса Ферстаппена, передает портал Новини.LIVE.

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Новый чемпионский титул

На Гран-при Лас-Вегаса вторым финишировал Льюис Хэмилтон из "Мерседес", третье и четвертое место досталось пилотам "Феррари" Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру.

Пятую позицию занял Ферстаппен, а за ним финишировал Ландо Норрис из "Макларен".

Для оформления досрочного чемпионства Ферстаппену нужно было сильно не проиграть Норрису. Нидерландец не просто справился с задачей, но и завершил гонку выше противника.

Макс Ферстаппен. Фото: Формула-1

Эта победа в чемпионате стала третьей досрочной в карьере Макса. В текущем сезоне еще осталось провести Гран-при Катара и Гран-при Абу-Даби.

По количеству чемпионских титулов Ферстаппен теперь делит 4-6 места с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем. Пять титулов у Хуана Мануэля Фанхио и по семь у Михаэля Шамахера и Льюиса Хэмилтона.

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