Отец Трубина пообещал наказать украинца за отказ пожать руку россиянину

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вызвал гнев родного отца из-за ситуации перед матчем "Бенфики" с "Монако". Футболист отказался пожать руку россиянину Александру Головину во время приветствия команд.

Отец Трубин придерживается непопулярного мнения по поводу этого инцидента, сообщают российские СМИ.

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В матче 5 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" обыграла на выезде "Монако" со счетом 3:2. Перед поединком Анатолий Трубин не пожал руку Александру Головину. Россиянин ответил на это результативной передачей, которая не помогла "монегаскам" завоевать хотя бы одно очко.

Анатолий Трубин в форме сборной Украины. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Реакция отца Трубина на скандал

Российские СМИ связались после матча с Владимиром Трубиным, который до сих пор живет в Донецке. Он заявил, что недоволен поступком сына и пообещал поговорить с Анатолией при первой возможности. Трубин-старший заявил, что считает поступок голкипера "Бенфики" "глупостью".

О политических взглядах Владимира Трубина можно сделать вывод из того, что Анатолий не общается со своим отцом и не поддерживает финансово членов семьи, которые остались во временно оккупированном россиянами Донецке.

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