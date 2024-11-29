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Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

29 ноября 2024 10:24
Станислав Костюк - Редактор
Отец Трубина пообещал наказать украинца за отказ пожать руку россиянину
Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вызвал гнев родного отца из-за ситуации перед матчем "Бенфики" с "Монако". Футболист отказался пожать руку россиянину Александру Головину во время приветствия команд. 

Отец Трубин придерживается непопулярного мнения по поводу этого инцидента, сообщают российские СМИ. 

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В матче 5 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" обыграла на выезде "Монако" со счетом 3:2. Перед поединком Анатолий Трубин не пожал руку Александру Головину. Россиянин ответил на это результативной передачей, которая не помогла "монегаскам" завоевать хотя бы одно очко. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в форме сборной Украины. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Реакция отца Трубина на скандал 

Российские СМИ связались после матча с Владимиром Трубиным, который до сих пор живет в Донецке. Он заявил, что недоволен поступком сына и пообещал поговорить с Анатолией при первой возможности. Трубин-старший заявил, что считает поступок голкипера "Бенфики" "глупостью". 

О политических взглядах Владимира Трубина можно сделать вывод из того, что Анатолий не общается со своим отцом и не поддерживает финансово членов семьи, которые остались во временно оккупированном россиянами Донецке. 

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук готовится уйти из "Олимпиакоса" в известный турецкий клуб. 

В мадридском "Реале" могут принять важное решение о будущем голкипера Андрея Лунина. 

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оказался в центре скандала после поражения киевской команды в еврокубках.

скандал спорт футбол Бенфика Анатолий Трубин российские спортсмены

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