Отец Трубина пообещал наказать украинца за отказ пожать руку россиянину

Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин вызвал гнев родного отца из-за ситуации перед матчем "Бенфики" с "Монако". Футболист отказался пожать руку россиянину Александру Головину во время приветствия команд.
Отец Трубин придерживается непопулярного мнения по поводу этого инцидента, сообщают российские СМИ.
В матче 5 тура основного этапа Лиги чемпионов "Бенфика" обыграла на выезде "Монако" со счетом 3:2. Перед поединком Анатолий Трубин не пожал руку Александру Головину. Россиянин ответил на это результативной передачей, которая не помогла "монегаскам" завоевать хотя бы одно очко.
Реакция отца Трубина на скандал
Российские СМИ связались после матча с Владимиром Трубиным, который до сих пор живет в Донецке. Он заявил, что недоволен поступком сына и пообещал поговорить с Анатолией при первой возможности. Трубин-старший заявил, что считает поступок голкипера "Бенфики" "глупостью".
О политических взглядах Владимира Трубина можно сделать вывод из того, что Анатолий не общается со своим отцом и не поддерживает финансово членов семьи, которые остались во временно оккупированном россиянами Донецке.
Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук готовится уйти из "Олимпиакоса" в известный турецкий клуб.
В мадридском "Реале" могут принять важное решение о будущем голкипера Андрея Лунина.
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оказался в центре скандала после поражения киевской команды в еврокубках.
Читайте Новини.LIVE!