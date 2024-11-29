Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним arrow

Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

29 листопада 2024 10:24
Станіслав Костюк - Редактор
Батько Трубіна пообіцяв покарати українця за відмову потиснути руку росіянину
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін викликав гнів рідного батька через ситуацію перед матчем "Бенфіки" із "Монако". Футболіст відмовився потиснути руку росіянину Олександру Головіну під час вітання команд.

Батько Трубін дотримується непопулярної думки щодо цього інциденту, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

У матчі 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" обіграла на виїзді "Монако" з рахунком 3:2. Перед поєдинком Анатолій Трубін не потиснув руку Олександру Головіну. Росіянин відповів на це результативною передачею, яка не допомогла "монегаскам" здобути хоча б одне очко.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін у формі збірної України. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Реакція отця Трубіна на скандал

Російські ЗМІ зв'язалися після матчу з Володимиром Трубіним, який досі мешкає у Донецьку. Він заявив, що незадоволений вчинком сина та пообіцяв поговорити з Анатолією за першої нагоди. Трубін-старший заявив, що вважає вчинок голкіпера "Бенфіки" "дурістю".

Про політичні погляди Володимира Трубіна можна зробити висновок з того, що Анатолій не спілкується зі своїм батьком і не підтримує фінансово членів сім'ї, які залишилися у тимчасово окупованому росіянами Донецьку.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук готується піти з "Олімпіакосу" до відомого турецького клубу.

У мадридському "Реалі" можуть ухвалити важливе рішення про майбутнє голкіпера Андрія Луніна.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський опинився у центрі скандалу після поразки київської команди у єврокубках.

скандал спорт футбол Бенфіка Анатолій Трубін російські спортсмени

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:31 Українців не пускатимуть за кордон без авто — які КПП закриті

10:22 Обстріли КАБами та 37 штурмів за добу — ситуація на Харківщині

10:19 Син ексмера Одеси показав у Москві вкрадені з України картини

10:10 Атака БпЛА на Київ — свідок розповів подробиці удару

10:01 Нововведення грудня — що буде з пенсіями українців

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:56 Коштує мільярд — у ГУР показали, як спалили РЛС "Зоопарк" росіян

09:42 У Києві пошкоджена уламками лікарня продовжить працювати

09:39 Байден відреагував на масований обстріл та звернувся до українців

09:38 Нові податки в Україні — коли будемо платити 5% військового збору

09:37 Вночі РФ обстріляла Одещину — поранені люди, зруйновані будинки

10:31 Українців не пускатимуть за кордон без авто — які КПП закриті

10:22 Обстріли КАБами та 37 штурмів за добу — ситуація на Харківщині

10:19 Син ексмера Одеси показав у Москві вкрадені з України картини

10:10 Атака БпЛА на Київ — свідок розповів подробиці удару

10:01 Нововведення грудня — що буде з пенсіями українців

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

09:56 Коштує мільярд — у ГУР показали, як спалили РЛС "Зоопарк" росіян

09:42 У Києві пошкоджена уламками лікарня продовжить працювати

09:39 Байден відреагував на масований обстріл та звернувся до українців

09:38 Нові податки в Україні — коли будемо платити 5% військового збору

09:37 Вночі РФ обстріляла Одещину — поранені люди, зруйновані будинки

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят