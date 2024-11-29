Батько Трубіна пообіцяв покарати українця за відмову потиснути руку росіянину

Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін викликав гнів рідного батька через ситуацію перед матчем "Бенфіки" із "Монако". Футболіст відмовився потиснути руку росіянину Олександру Головіну під час вітання команд.

Батько Трубін дотримується непопулярної думки щодо цього інциденту, повідомляють російські ЗМІ.

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У матчі 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" обіграла на виїзді "Монако" з рахунком 3:2. Перед поєдинком Анатолій Трубін не потиснув руку Олександру Головіну. Росіянин відповів на це результативною передачею, яка не допомогла "монегаскам" здобути хоча б одне очко.

Анатолій Трубін у формі збірної України. Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Реакція отця Трубіна на скандал

Російські ЗМІ зв'язалися після матчу з Володимиром Трубіним, який досі мешкає у Донецьку. Він заявив, що незадоволений вчинком сина та пообіцяв поговорити з Анатолією за першої нагоди. Трубін-старший заявив, що вважає вчинок голкіпера "Бенфіки" "дурістю".

Про політичні погляди Володимира Трубіна можна зробити висновок з того, що Анатолій не спілкується зі своїм батьком і не підтримує фінансово членів сім'ї, які залишилися у тимчасово окупованому росіянами Донецьку.

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