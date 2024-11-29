Шовковського розкритикували за поведінку після поразки Динамо

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У матчі п'ятого туру основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" програло "Вікторії" Пльзень (1:2). Після гри головний тренер українського клубу неохоче давав коментарі після матчу.

Через небажання спілкуватися із журналістами Шовковського розкритикували в ефірі MEGOGO.

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Коментатор Володимир Кобельков здивувався поведінкою головного тренера "Динамо" на післяматчевому коментарі.

Шовковський відповідав журналісту короткими фразами, демонструючи небажання брати участь у інтерв'ю.

Кобельков підкреслив, що не розуміє такого відношення і нагадав, що журналісти не винні у невдачах киян у Лізі Європи.

"Від себе хочу сказати, що я дуже себе стримував, коментуючи поєдинок проти "Ференцвароша". Іноді дуже сильно стримував себе у студії. Я знаю Володимировича з іншого боку, з доброї. А зараз винні всі довкола", — сказав Кобельков.

Після п'яти турів "Динамо" одноосібно посідає останнє 36-те місце у турнірній таблиці.

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