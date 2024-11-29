Шовковського розкритикували за поведінку після поразки Динамо

Журналіст розкритикував Шовковського за поведінку на інтерв'ю
У матчі п'ятого туру основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" програло "Вікторії" Пльзень (1:2). Після гри головний тренер українського клубу неохоче давав коментарі після матчу.
Через небажання спілкуватися із журналістами Шовковського розкритикували в ефірі MEGOGO.
Чому розкритикували Шовковського
Коментатор Володимир Кобельков здивувався поведінкою головного тренера "Динамо" на післяматчевому коментарі.
Шовковський відповідав журналісту короткими фразами, демонструючи небажання брати участь у інтерв'ю.
Кобельков підкреслив, що не розуміє такого відношення і нагадав, що журналісти не винні у невдачах киян у Лізі Європи.
"Від себе хочу сказати, що я дуже себе стримував, коментуючи поєдинок проти "Ференцвароша". Іноді дуже сильно стримував себе у студії. Я знаю Володимировича з іншого боку, з доброї. А зараз винні всі довкола", — сказав Кобельков.
Після п'яти турів "Динамо" одноосібно посідає останнє 36-те місце у турнірній таблиці.
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