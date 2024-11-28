Гецко назвав причину невдалої гри Довбика в останніх матчах

Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Італійська "Рома" здобула лише одну перемогу у шести останніх матчах у всіх турнірах. Форвард збірної України Артем Довбик майже перестав забивати голи за "вовків".

Колишній нападник "Чорноморця" та "Карпат" Іван Гецко поділився думкою про спад ігрової форми футболіста "Роми" в інтерв'ю "Спорт-Експрес в Україні".

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Артем Довбик провів за "Рому" вже 16 поєдинків після трансферу влітку з іспанської "Жирони". Результативність українського форварда знизилася, порівняно з минулим сезоном. Він забив лише 6 м'ячів та зробив 1 результативну передачу.

Артем Довбик у "Ромі". Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Гецко назвав проблему Довбика

Експерт вважає українського футболіста залежним гравцем, на виступи якого впливає підтримка партнерів по команді. На думку Гецка, вся "Жирона" грала на Довбика, йому постійно робили передачі під удар. Така тактика і призвела до того, що українець забив багато голів та став найкращим бомбардиром сезону в Іспанії.

На думку Гецка, Довбик здобув колосальний досвід, виступаючи у чемпіонатах Іспанії та Італії. Однак Артем повинен продовжувати розвиватися, щоб досягти рівня найкращих форвардів світу.

"Рома" проведе свій наступний матч у четвер, 28 листопада, у рамках Ліги Європи. Суперником італійської команди стане лондонський "Тоттенгем".

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