Рома та Довбик залишились без психологічної підтримки — що сталося

"Рома" перед матчем. Фото: REUTERS/Ciro De Luca

Італійська "Рома" відчайдушно шукає шляхи виходу з кризи, яка переслідує команду з самого початку сезону. Вони навіть вирішили запросити до свого штату нового психолога.

Тім Коутс з'явився у клубі, за який виступає українець Артем Довбик, на початку листопада, повідомляє Romapress.

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Саме тоді у нього розпочався випробувальний термін, проте довго Коутс у команді не затримався. Вже через 20 днів він залишив "Рому".

Тім Коутс в "Ромі". Фото: Facebook Forza Roma Hungary

Що сталося з психологом

У Коутса був готовий контракт до 2026 року, але клуб у підсумку вирішив відмовитись від нього і припинити цей короткий досвід.

Завданням психолога було допомогти змінити ситуацію з атмосферою у команді, яка склалася після невдалих результатів у чемпіонаті, звільнення минулого тренера клубу Даніеле Де Россі та появи нового наставника Івана Юрича.

Проте, схоже, що Коутс із своїм завданням не впорався.

Які результати в "Роми"

Столичний клуб зараз посідає лише 12 сходинку у чемпіонаті Італії, програвши чотири з п'яти останніх матчів. У Лізі Європи підопічні Юрича зараз знаходяться на 20 місці, здобувши лише одну перемогу у чотирьох зіграних матчах.

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