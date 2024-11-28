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Команда Довбика найняла психолога, але він втік через 20 днів

28 листопада 2024 14:02
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Рома та Довбик залишились без психологічної підтримки — що сталося
"Рома" перед матчем. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Італійська "Рома" відчайдушно шукає шляхи виходу з кризи, яка переслідує команду з самого початку сезону. Вони навіть вирішили запросити до свого штату нового психолога. 

Тім Коутс з'явився у клубі, за який виступає українець Артем Довбик, на початку листопада, повідомляє Romapress

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Саме тоді у нього розпочався випробувальний термін, проте довго Коутс у команді не затримався. Вже через 20 днів він залишив "Рому".

Психолог мав 20 днів, але не подужав Довбика та його Рому - фото 1
Тім Коутс в "Ромі". Фото: Facebook Forza Roma Hungary

Що сталося з психологом 

У Коутса був готовий контракт до 2026 року, але клуб у підсумку вирішив відмовитись від нього і припинити цей короткий досвід. 

Завданням психолога було допомогти змінити ситуацію з атмосферою у команді, яка склалася після невдалих результатів у чемпіонаті, звільнення минулого тренера клубу Даніеле Де Россі та появи нового наставника Івана Юрича. 

Проте, схоже, що Коутс із своїм завданням не впорався. 

Які результати в "Роми"

Столичний клуб зараз посідає лише 12 сходинку у чемпіонаті Італії, програвши чотири з п'яти останніх матчів. У Лізі Європи підопічні Юрича зараз знаходяться на 20 місці, здобувши лише одну перемогу у чотирьох зіграних матчах. 

Нагадаємо, гравець збірної України і голкіпер "Бенфіки" Анатолій Трубін демонстративно не потиснув руку росіянину Олександру Головіну. 

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті розкритикував свого ключового форварда Кіліана Мбаппе після поразки від "Ліверпуля". 

У "Реалі" незадоволені своїм основним голкіпером Тібо Куртуа і хочуть замінити його на українця Андрія Луніна. 

Колишній форвард київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував Сергія Реброва та гру збірної під його керівництвом. 

Італія спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим)

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