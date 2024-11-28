Рома та Довбик залишились без психологічної підтримки — що сталося

Команда Довбика найняла психолога, але він втік через 20 днів
Італійська "Рома" відчайдушно шукає шляхи виходу з кризи, яка переслідує команду з самого початку сезону. Вони навіть вирішили запросити до свого штату нового психолога.
Тім Коутс з'явився у клубі, за який виступає українець Артем Довбик, на початку листопада, повідомляє Romapress.
Саме тоді у нього розпочався випробувальний термін, проте довго Коутс у команді не затримався. Вже через 20 днів він залишив "Рому".
Що сталося з психологом
У Коутса був готовий контракт до 2026 року, але клуб у підсумку вирішив відмовитись від нього і припинити цей короткий досвід.
Завданням психолога було допомогти змінити ситуацію з атмосферою у команді, яка склалася після невдалих результатів у чемпіонаті, звільнення минулого тренера клубу Даніеле Де Россі та появи нового наставника Івана Юрича.
Проте, схоже, що Коутс із своїм завданням не впорався.
Які результати в "Роми"
Столичний клуб зараз посідає лише 12 сходинку у чемпіонаті Італії, програвши чотири з п'яти останніх матчів. У Лізі Європи підопічні Юрича зараз знаходяться на 20 місці, здобувши лише одну перемогу у чотирьох зіграних матчах.
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