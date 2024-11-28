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Анчелотті розкритикував Мбаппе після поразки Реала від Ліверпуля

28 листопада 2024 11:36
Станіслав Костюк - Редактор
Анчелотті розкритикував Мбаппе через незабитий пенальті
Кіліан Мбаппе під час атаки "Реала". Фото: Reuters/Lee Smith
Станіслав Костюк - Редактор

Англійський "Ліверпуль" обіграв на "Енфілді" мадридський "Реал" у рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів. Кіліан Мбаппе втратив шанс врятувати свою команду від поразки.

Карло Анчелотті поділився думкою про проблеми французького гравця в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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У середу, 27 листопада, Ліверпуль прийняв в Англії мадридський Реал. Підопічні Арне Слота перемогли завдяки голам Алексіса Макалістера та Коді Гакпо, які були забиті у другому таймі.

"Реал" міг відігратися після першого пропущеного м'яча. Гості здобули право пробити пенальті, але Кіліан Мбаппе не реалізував одинадцятиметровий. Наставник "бланкос" закликав не критикувати француза, хоча залишився незадоволений діями гравця.

Що Анчелотті сказав про Мбаппе

Головний тренер "Реала" розчарований результатом матчу з "Ліверпулем", але не сумнівається, що його команда зможе пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті заявив, що Кіліану Мбаппе не вистачає впевненості у власних силах.

"Він забив багато пенальті за свою кар'єру, але промахи бувають навіть у таких футболістів, як Кіліан. Важливо набратися терпіння і продовжувати працювати й боротися. Ми повинні зробити все, щоб Мбаппе якнайшвидше адаптувався в команді", — заявив Анчелотті.

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті відповідає на запитання. Фото: Reuters/Andrew Boyers

"Реал" посідає 24 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів. Мбаппе в нинішньому сезоні зіграв за мадридську команду 18 поєдинків, забив 9 м'ячів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може повернутися до основного складу вже найближчим часом.

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спорт футбол Ліга чемпіонів Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Карло Анчелотті

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