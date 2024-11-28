Конопля назвав головні причини невдалої гри Шахтаря

Юхим Конопля під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Захисник збірної України Юхим Конопля не приховував розчарування після поразки "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. "Гірники" у меншості програли у Нідерландах місцевому ПСВ.

На рахунку футболістів "Шахтаря" два перші голи у грі, яка завершилася з рахунком 2:3 на користь суперника, нагадує офіційний сайт клубу.

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Правий захисник "Шахтаря" Юхим Конопля зробив великий внесок у те, що "гірники" до 87-ї хвилини матчу п'ятого туру Ліги чемпіонів вигравали у ПСВ. Проте вилучення Педріньйо в середині другого тайму призвело до того, що господарі поля забили українській команді три голи наприкінці поєдинку.

Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Фото: пресслужба клубу

Конопля похвалив ПСВ

Футболіст "Шахтаря" вважає, що його команда добре себе виявляла майже весь матч в Нідерландах. Підопічні Маріно Пушича змусили замовкнути трибуни стадіону в Ейндховені. Однак у "гірників" не вистачило цих, щоб у меншості довести поєдинок до перемоги.

Дмитро Різник після матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Конопля наголосив на складності перебудови гри команди після видалення з поля одного з футболістів. Захисник похвалив суперника, який не здавався до фінального свистка. На думку гравця збірної України, ПСВ має хороших флангових футболістів, а тренеру команди було, ким посилити її з лави запасних.

Усі футболісти "Шахтаря" розчаровані підсумковим результатом матчу та збираються аналізувати причини поразки під час поїздки додому.

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