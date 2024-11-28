Пушич розкритикував суддю після поразки Шахтаря у Нідерландах

Маріно Пушич під час матчу. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Донецький "Шахтар" упустив перемогу над ПСВ, попри те, що вів у рахунку за три хвилини до кінця основного часу матчу Ліги чемпіонів. "Гірники" програли на виїзді у Нідерландах.

На результат поєдинку вплинуло вилучення Педріньйо в середині другого тайму, нагадує офіційний сайт УЄФА.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич був розчарований поразкою своєї команди у матчі 5 туру Ліги чемпіонів. Наставник не має претензій до своїх підопічних, але він незадоволений результатом протистояння з ПСВ.

Що Пушич сказав про матч

Тренер "гірників" зізнався, що його розлютили події наприкінці поєдинку із ПСВ. "Шахтар" до 87-ї хвилини вигравав на виїзді з рахунком 2:0, але вилучення позначилося на виступі української команди.

Пушич визнав, що його футболістам забракло сил, щоб відбити атаки суперника. Тиск на ворота Дмитра Різника та флангові атаки ПСВ дозволили нідерландській команді перемогти.

"Мої гравці зробили все, що могли, билися до самого кінця, але видалення — це те, що змінило гру. Це був дуже хороший матч, у мене багато емоцій. Тяжко після таких поразок", — заявив Пушич.

Дмитро Різник після матчу. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

В активі "Шахтаря" одна перемога, одна нічия та три поразки у п'яти турах Ліги чемпіонів. "Гірники" посідають 26 місце у турнірній таблиці. У наступному матчі вони зіграють із "Баварією". Матч відбудеться 10 грудня.

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